Babam kalp kapağından ameliyat oldu. 10 gün önce hastaneden çıktı. Ne önerirsiniz acaba?

Öncelikle ilaç kullanma düzeni ve saatlerine dikkat edin. Yediği gıdalar hastalığını olumsuz etkileyebilir. Doktorundan tüm hastalıklarına ait bir bilgi alıp, diyet uzmanından liste almanız uygun olur. Ayrıca kan sulandırıcı özel ilaçlar kullanıyorsa örneğin aşırı yeşil sebze meyve tüketimi zarar verici olabilir.

Uyku ve dışkılama düzeni önemli.

DEMANS HAKKINDA

Babam 70 yaşında. Doktor bunama başlangıcı teşhisi koydu. Başka hastalığı yok. Hastalığı için neler yapmamız gerekiyor?

Öncelikle beden aşınır. Yenileyici, destekleyici uygulamalar düzenli yapıldığında faydalar üretebilir. Dünyada demans veya bunama dediğimiz durumlarda ozon tedavisi, fitoterapi ve pemfterapi uygulamaları yapılır. Bu uygulamalar beden hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olur. Güçlü ve tamir edilmiş hücreler daha iyi çalışan bir beden demek. Bu uygulamalar hastalanmadan da yapılabilir. Bunun için yaşlanmayı beklemeyin kendinize de yaptırın.



İHMALE GELMEZ

35 yaşında bir kız kardeşim var. 10 gün önce bağırsak düğümlenmesi sorunu yaşadı. Büyük abdestinde açık kırmızı kan görmüş.

Bu kanın sebebi nedir? Bir de kız kardeşim bir yıldır form çayları içiyordu, bununla bir ilgisi olabilir mi? Hangi testleri yaptırmalıyız?

Dışkıda kırmızı renkli kan görülmesi çok önemli bir durumdur. Kan damarda dolaşması gerekirken damar dışına çıkmışsa bunu yapan hastalığı bulmak gerekir. Makat bölgesi fissür, fistül, abse, hemoroid, divertikül, ülser gibi hastalıklarda dışkıda kanama görülebilir.

Bağırsak hareketleri artmış. Ama tam anlamıyla bağırsakları düğümlenmemiş.

Yoksa ameliyat olmak zorunda kalabilirdi. İçilen çayın içeriklerine bakmak uygun olur. Total Kolonoskopi dediğimiz endoskopik tetkik oldukça faydalı olabilir. Bu hastalıklara ait oldukça tatmin edici bilgi verebilir.



BAHARATLILARA DİKKAT

Bilgisayarcıyım. İşim stresli. 11 aydır hastayım.

Bağırsağımda iltihap çıktı.

Haplar pek geçirmiyor. "Ülserli Kolit" dediler. Neden olur?

Yediklerine bedeninin verdiği tepkileri takip et. Bu şekilde "Sana özel sakınma listesi" oluşturabiliriz. Örneğin baharatlı ve acılı yiyeceklerin hastalığın belirtilerini artırabileceği bilindiğinden bu tür gıdaların tüketilmemesi tavsiye edilir. Bakteriyel veya viral besin zehirlenmeleri hastalığı aktive edebileceğinden ülseratif kolitli hastaların gıda tüketiminde temizlik kurallarına dikkat etmeleri gerekir. Ozon tedavisi ve manyetik alan tedavisinden de faydalan.