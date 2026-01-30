Deniz İbişler'in denize atladığı ortaya çıktı: Görüntüler ilk kez A Haber'de | Soğuk havada tişörtle ölüm yürüyüşü
Deniz İbişler'in 25 Ocak’ta Beşiktaş istikametine doğru yürüdüğü, bir kafede bir süre vakit geçirdikten sonra denize atladığı ortaya çıktı. İlk kez A Haber'de yayımlanan görüntülerde İbişler'in Beşiktaş'taki mekanın dışındaki bir bankta oturduğu, yanına gelenlerle kısa bir diyalog yaşadıktan sonra denize atladığı görülüyor. 6 gündür kayıp olan İbişler'in soğuk havada Mecidiyeköy'den Beşiktaş'a tişörtle yürüdüğü kameralara yansırken babası ve yakın arkadaşlarının ifadelerinden talihsiz gencin son günlerde ruhsal problemler yaşadığı anlaşıldı.
Kayıp olarak aranan üniversite öğrencisi Deniz İbişler'in, Beşiktaş Sahili'nden denize atladığı anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.Kayıp olarak aranan İbişler'in denize atladığı anlar!
24 Ocak'tan bu yana haber alınamayan İbişler'i arama çalışmaları sürüyor.
BEŞİKTAŞ'TA DENİZE ATLADI
Alibeyköy'deki evinden 24 Ocak günü ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Deniz İbişler'in, Beşiktaş Sahili'nden denize atladığı belirlendi.
Arama çalışmaları kapsamında evinden çıkarak Beşiktaş'a geldiği belirlenen İbişler için güzergahtaki kamera görüntüleri tek tek incelendi.
İBİŞLER'İN DENİZE ATLADIĞI ANLAR İLK KEZ A HABER'DE
İlk kez A Haber'de yayımlanan görüntülerde İbişler'in Beşiktaş'taki mekanın dışındaki bir bankta oturduğu, yanına gelenlerle kısa bir diyalog yaşadıktan sonra denize atladığı görülüyor.
KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ACI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI
İstanbul Beşiktaş'ta kaybolan Deniz İbişler'e ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri, olayın seyrini netleştirdi.
Elde edilen görüntülerde, 25 Ocak gecesi saat 01.03'te İbişler'in Beşiktaş'ta bir kafenin önünde denize atladığı görülüyor.
Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından bölgede başlatılan arama çalışmalarının gece boyunca sürdüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerinin denizde yoğun bir tarama yaptığı öğrenildi.
DAKİKA DAKİKA ÖLÜME YOLCULUK
- 18.00: Arkadaşıyla buluşma
- 22.30: Metrobüse biniş
- 00.02: Metro turnikesi (Kart basıp geri çıkış)
- 01.03: Denize atlama anı
MECİDİYEKÖY'DEN BEŞİKTAŞ'A SON YÜRÜYÜŞ
Teknik incelemelerde, Deniz İbişler'in kaybolmadan önceki hareketleri İstanbulkart kayıtları ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları üzerinden adım adım takip edildi.
Buna göre İbişler'in 25 Ocak günü saat 00.02'de M7 metro hattında İstanbulkart kullandığı, Mecidiyeköy durağında indikten sonra Aytekin Kotil Caddesi, Fulya Bayırı Sokak ve Ihlamur Dere Caddesi güzergâhını izleyerek yaklaşık bir saat boyunca tek başına yürüdüğü ve Beşiktaş İskelesi yönüne ilerlediği tespit edildi.
SOĞUK HAVADA TİŞÖRTLE YÜRÜDÜ
Görüntülerde İbişler'in soğuk havaya rağmen tişörtünü çıkardığı görüldü. İbişler'in son görüldüğü anlardaki ruh haline ilişkin bilgiler de dosyaya yansıdı. Kendisiyle en son görüşen arkadaşlarının ifadelerinde, Deniz İbişler'in ciddi bir mental yorgunluk yaşadığı, uykusuz ve dikkati dağınık bir halde olduğu belirtildi. Ailesinin ise 24 Ocak'ta Alibeyköy Merkez Karakolu'na başvurarak kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi.
ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Yetkililer, Deniz İbişler'e henüz ulaşılamadığını, bu nedenle kesin bir sonuca varmak için erken olduğunu vurguluyor.
Her ihtimalin değerlendirildiği, denizde farklı noktalara sürüklenme ya da yardım edilme olasılıklarının da göz önünde bulundurulduğu ifade edilirken, emniyet birimlerinin denize atladığı bölgede arama çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğü bildirildi.
GÖRÜNTÜLERDE DEHŞET ANLARI
Güvenlik kamerası kayıtlarında, Deniz İbişler'in kafenin önünde 1-2 dakika oturduğu, ardından ayağa kalkarak tereddüt etmeden birkaç adım attığı ve kendini denize bıraktığı anlar saniye saniye yer aldı.
Görüntüler, yaşanan olayın ciddiyetini ve trajik boyutunu açık şekilde ortaya koyarken, soruşturma ve arama çalışmaları titizlikle devam ediyor.
NE OLMUŞTU?
İbişler, 24 Ocak cumartesi akşamı babasıyla konuştuktan sonra telefonunu kapattı. Arkadaşıyla Koşuyolu Kadıköy'de buluştuktan sonra metrobüsle Şişli Mecidiyeköy'e gelen Deniz İbişler'in evine gitmek için saat 00.02'de metroya binmek için akbil bastığı ancak binmeden istasyonundan ayrıldığı öğrenildi.
Türkiye,Deniz İbişler kimdirsorusunu merak ederken oğlunun WhatsApp geçmişinde son görülmesinin 18.00 olduğunu söyleyen Baba Yüksel İbişler, yaşadıklarını anlattı.
Baba İbişler, oğlunun geçtiğimiz yaz, yurt dışına gidip geldikten sonra bunalıma girdiğini ifade etti.
"ARKADAŞININ İFADESİ BİRKAÇ GÜNDÜR UYKUSUZMUŞ, DİKKATİ DAĞINIKMIŞ"
Oğlunun en son arkadaşıyla buluştuğunu söyleyen Baba Yüksel İbişler,"Oğlum 24 Ocak cumartesi akşam saat 18.00 -19.00 sıralarında Koşuyolu'nda arkadaşıyla buluşmuş, birkaç saat vakit geçirmişler. Saat 22.30 - 23.00 sıralarında arkadaşı onu Acıbadem metrobüs durağına bırakmış.
Arkadaşının ifadesi birkaç gündür uykusuzmuş, dikkati dağınıkmış biraz oryantasyonda sıkıntı var olabilir söyledi. Metrobüse binmiş Mecidiyeköy'de aktarma yapması gerekiyor evine ulaşabilmek için. M7 metrosuna Yıldız - Mahmutbey Metro istasyonuna girdiği metro saatine 28 dakika falan vakit olduğu için beklemek istemeyip geri çıktığını biliyoruz" dedi.Kayıp olarak aranan Deniz İbişler'in yeni görüntüleri ortaya çıktı
EKİPLER ADIM ADIM TAKİP ETTİ
Yüksel İbişler, "En kısa zamanda yine bulunduğu oturduğu ilçe dolayısıyla Gaziosmanpaşa Adliyesi'nin değerli savcıları da çok duyarlı bir şekilde konuya eğildiler, tutanakları düzenlediler, kayıp bildirimlerini yaptılar. Alibeyköy karakolumuz başvuruyu o almıştı onlar da bizi yönlendirdiler ve hala da desteklemeye devam ediyorlar, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Şu ana kadar en azından hani açıklanabilir düzeyde bir teknik bilgiye ulaşılmış değil" şeklinde konuştu.
"TELEFONUNDAN MERAK ETTİM, ARKADAŞLARINA ARATTIRDIM"
Oğlunu aradığında ulaşamadığını söyleyen baba İbişler, "Evine gitmediğini biliyoruz, ben o gece saat 22.00 sularında kendisine ulaşamayınca sosyal medyasından ve telefonundan merak ettim, arkadaşlarına arattırdım. Ben de aramaya çalıştım, telefonu da kapanmış. Saat 00.00 arasında telefonu da kapanmış, evine doğru belediye otobüsü güzergahını kullanarak, daha önce birkaç kere güzel havalarda yürüdüğünü biliyoruz. O güzergahı biz şimdi kendi kişisel çabalarımızla kardeşim ve yeğenim baştan aşağı yürüyerek kontrol yapıyorlar. İş yerlerinden bilgi sormaya şahit arıyorlar dediğim gibi işte Esenler Otogarı'ndan bir ihbar geldi. Oradaki Çığırtkanlardan biri ben bu çocuğu gördüm, onunla temas kurmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
YURT DIŞINDAN GERGİN GELDİ
Oğlunun yurt dışına gidip geldikten sonra psikolojisinin bozulduğunu söyleyen Baba Yüksel İbişleri, "Yazın yurt dışına çalışmaya gitti oradan gergin geldi. Umduğu kalite de bir iş ve kazanç orada yapamadı. Oradan gergin geldi. Okulunu uzatmış olmaktan dolayı da canı sıkkındı. Son birkaç günde epey uykusuzluk çektiği o akşam buluştuğu arkadaşı bize Deniz'in uykusuz, dikkatinin dağınık olduğunu söyledi." şeklinde konuştu.