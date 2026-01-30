Deniz İbişler'in denize atladığı ortaya çıktı: Görüntüler ilk kez A Haber'de | Soğuk havada tişörtle ölüm yürüyüşü

Acı son NE OLMUŞTU?



İbişler, 24 Ocak cumartesi akşamı babasıyla konuştuktan sonra telefonunu kapattı. Arkadaşıyla Koşuyolu Kadıköy'de buluştuktan sonra metrobüsle Şişli Mecidiyeköy'e gelen Deniz İbişler'in evine gitmek için saat 00.02'de metroya binmek için akbil bastığı ancak binmeden istasyonundan ayrıldığı öğrenildi.

Arama ve kurtarma çalışmaları Türkiye,Deniz İbişler kimdirsorusunu merak ederken oğlunun WhatsApp geçmişinde son görülmesinin 18.00 olduğunu söyleyen Baba Yüksel İbişler, yaşadıklarını anlattı.

Sonuç ve ailenin durumu Baba İbişler, oğlunun geçtiğimiz yaz, yurt dışına gidip geldikten sonra bunalıma girdiğini ifade etti. Soruşturma dosyası özeti "ARKADAŞININ İFADESİ BİRKAÇ GÜNDÜR UYKUSUZMUŞ, DİKKATİ DAĞINIKMIŞ"



Oğlunun en son arkadaşıyla buluştuğunu söyleyen Baba Yüksel İbişler,"Oğlum 24 Ocak cumartesi akşam saat 18.00 -19.00 sıralarında Koşuyolu'nda arkadaşıyla buluşmuş, birkaç saat vakit geçirmişler. Saat 22.30 - 23.00 sıralarında arkadaşı onu Acıbadem metrobüs durağına bırakmış.

Baba İbişler Arkadaşının ifadesi birkaç gündür uykusuzmuş, dikkati dağınıkmış biraz oryantasyonda sıkıntı var olabilir söyledi. Metrobüse binmiş Mecidiyeköy'de aktarma yapması gerekiyor evine ulaşabilmek için. M7 metrosuna Yıldız - Mahmutbey Metro istasyonuna girdiği metro saatine 28 dakika falan vakit olduğu için beklemek istemeyip geri çıktığını biliyoruz" dedi. Kayıp olarak aranan Deniz İbişler'in yeni görüntüleri ortaya çıktı EKİPLER ADIM ADIM TAKİP ETTİ



Yüksel İbişler, "En kısa zamanda yine bulunduğu oturduğu ilçe dolayısıyla Gaziosmanpaşa Adliyesi'nin değerli savcıları da çok duyarlı bir şekilde konuya eğildiler, tutanakları düzenlediler, kayıp bildirimlerini yaptılar. Alibeyköy karakolumuz başvuruyu o almıştı onlar da bizi yönlendirdiler ve hala da desteklemeye devam ediyorlar, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Şu ana kadar en azından hani açıklanabilir düzeyde bir teknik bilgiye ulaşılmış değil" şeklinde konuştu.