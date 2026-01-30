Galatasaray'da Pape Gueye derken ters köşe! Boş kontenjana geleceğin yıldızı
Ara transfer döneminde orta sahaya takviye yapmayı planlayan Galatasaray için Fransız basınından dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Sarı kırmızılıların, Avrupa'da gelecek vadeden isimler arasında gösterilen Arthur Vermeeren'i transfer listesine aldığı öne sürüldü. İşte Galatasaray'da yaşanan gelişmeler...
Galatasaray'da ara transfer çalışmaları devam ediyor. Cimbom, birçok ismi listesinde tutarken sürpriz bir futbolcu gündeme geldi.
DEVLER LİGİ'NDE YOLA DEVAM
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon uygulanan 36 takımlı lig etabını 20. sırada tamamlayarak adını son 16 play-off turuna yazdırmayı başardı. Sarı kırmızılılar, lig aşamasında topladığı puanlarla yoluna Avrupa arenasında devam etme hakkı kazandı.
Lig etabının tamamlanmasının ardından gözler, play-off turu için yapılacak kura çekimine çevrildi. Galatasaray cephesi, kura sonucunu İsviçre'den takip etti.
KURA ÇEKİMİ NYON'DA YAPILDI
Son 16 play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA genel merkezinde gerçekleştirildi. Yapılan kura çekiminin ardından Galatasaray'ın play-off turundaki rakibi de netlik kazandı.
RAKİP JUVENTUS OLDU
Kura sonuçlarına göre Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda İtalya temsilcisi Juventus ile eşleşti. Sarı kırmızılılar, Avrupa futbolunun köklü kulüplerinden biri olan Juventus karşısında son 16 bileti için mücadele edecek.
PLAY-OFF TURUNDA KRİTİK EŞLEŞME
Galatasaray ile Juventus arasında oynanacak play-off karşılaşmaları, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselmek adına büyük önem taşıyor. İki maç üzerinden oynanacak eşleşmede turu geçen taraf, adını doğrudan son 16'ya yazdıracak.
"GALATASARAY HARİKA OYUNCULARA SAHİP"
Kura sonrası Juventus Yöneticisi Giorgio Chiellini flaş açıklamalarda bulundu.
Chiellini yaptığı açıklamada, "Hem Osimhen'i hem de 2013'ü düşündüm. İstanbul'daki son hatıramızı silmek için iyi bir fırsat. Galatasaray, harika oyunculara sahip güçlü bir takım. İstanbul'daki ilk maçta oyunu iyi oynamamız gerekiyor. Transfer piyasası mı? Yeni bir şey yok…" ifadelerini kullandı.
CAN ARMANDO GÜNER GELİŞMESİ!
Maaş bütçesini dengelemek isteyen Borussia Mönchengladbach'ta ayrılık süreci hız kazandı. Alman ekibinde sportif yapılanmaya gidileceği açıklanırken, Galatasaray'ın gündeminde yer alan Can Armando Güner için de dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.
Bundesliga temsilcisi Borussia Mönchengladbach, yeni dönem kadro planlamasında frene basmaya hazırlanıyor. Kulüp yönetimi, mali dengeyi korumak adına mevcut kadro yapısında değişikliğe gitme kararı aldı.
SPORTİF DİREKTÖRDEN AÇIKLAMA GELDİ
Alman basınında Gladbach Live'da yer alan habere göre Borussia Mönchengladbach Sportif Direktörü Rouven Schröder, takımda maaş bütçesini aşağı çekmek için kadro genişliğinin azaltılacağını duyurdu.
AYRILMASI BEKLENEN İSİMLER
Kota Takai ve Alejo Sarco transferlerinin ardından mali dengeyi korumayı hedefleyen Mönchengladbach'ta, Kevin Stöger ile Marcin Friedrich ayrılık ihtimali en yüksek oyuncular arasında gösteriliyor. Kulüp yönetiminin, bu doğrultuda kadroda daralmaya gitmeyi planladığı aktarıldı.
GENÇ OYUNCULAR İÇİN DE YOL HARİTASI BELİRLENDİ
Alman basınında yer alan haberlerde, sadece tecrübeli isimler için değil genç futbolcular için de benzer bir yol haritasının çizildiği ifade edildi. Bu kapsamda bazı genç oyuncuların geleceğinin yeniden değerlendirileceği belirtildi.
İSTANBUL'A GELDİ, GERİ DÖNDÜ
Borussia Mönchengladbach'ın 18 yaşındaki genç yeteneği Can Armando Güner'in, Galatasaray'ın transfer listesinde yer aldığı aktarıldı. Sarı kırmızılıların, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan genç futbolcuyu ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği kaydedildi.
Can Armando Güner'in Galatasaray'a transferi için İstanbul'a geldiği, ancak kulüpler arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle Almanya'ya geri döndüğü bilgisi paylaşıldı.
LEON RANOS DA GÜNDEMDE
Can Armando Güner'in yanı sıra 22 yaşındaki Leon Ranos'un da Borussia Mönchengladbach'ta takımdan ayrılabilecek genç oyuncular arasında bulunduğu Alman basınında yer aldı.
"DAHA FAZLA AYRILIK OLACAK"
Olası vedalarla ilgili değerlendirmede bulunan Rouven Schröder, "Daha fazla ayrılık olacağından eminim" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, kulüp bünyesinde önümüzdeki süreçte yeni gelişmelerin yaşanabileceği şeklinde yorumlandı.
SEZON PERFORMANSI
Galatasaray'ın radarında bulunan Can Armando Güner, bu sezon Borussia Mönchengladbach U19 takımıyla 12 maçta forma giydi ve 4 gol kaydetti.
PLAY-OFF SONRASI ZİRVE
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükselmesinin ardından transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı kırmızılı kulüpte yapılan üst düzey toplantıda, gündemdeki isimlerin maliyetleri ve izlenecek yol haritası masaya yatırıldı.
ÜST DÜZEY TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Başkan Dursun Özbek, Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukcu ve Teknik Direktör Okan Buruk'un katılımıyla gerçekleştirilen zirvede, transfer listesindeki oyuncuların maliyetleri detaylı şekilde değerlendirildi.
Toplantıda yalnızca orta saha takviyesi değil, diğer bölgeler için de alternatif senaryolar üzerinde duruldu.
YABANCI KONTENJANI PLANI NETLEŞTİ
Yapılan görüşmelerde, 23 yaş altı yabancı kontenjanındaki bir kişilik boşluğun sol stoper transferinde kullanılması seçeneğinin ön plana çıktığı öğrenildi. Yönetimin, bu kontenjanı en verimli şekilde değerlendirmek istediği aktarıldı.
PAPE GUEYE İÇİN YÜKSEK TALEP
Orta saha transferi için listenin üst sıralarında yer alan Pape Gueye'nin maliyetinin ise yönetimi düşündürdüğü ifade edildi. Villarreal'in, 27 yaşındaki Senegalli futbolcu için 40 milyon euro bonservis talep ettiği belirtildi.
YÖNETİM TEMKİNLİ DAVRANIYOR
Talep edilen rakamların, seçim sürecine giren Başkan Dursun Özbek'i temkinli hareket etmeye yönelttiği kaydedildi. Sarı kırmızılı yönetimin, bütçe dengelerini gözeterek transfer sürecini adım adım ilerletmeyi planladığı aktarıldı.
SEZON PERFORMANSI
Pape Gueye, bu sezon Villarreal formasıyla 23 resmi maçta görev aldı. Senegalli orta saha oyuncusu, söz konusu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
ORTA SAHA İÇİN TRANSFER ATAĞI
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, teknik heyetin raporu doğrultusunda orta saha bölgesi için temaslarını hızlandırdı. Yönetimin, kadro rotasyonunu güçlendirmek amacıyla bu pozisyona yapılacak takviyeyi öncelik haline getirdiği öğrenildi.
FRANSIZ BASININDAN VERMEEREN İDDİASI
Fransız basınında yer alan ve Foot Mercato kaynaklı habere göre Galatasaray, bonservisi RB Leipzig'de bulunan Arthur Vermeeren'i gündemine aldı. Genç futbolcu, bu sezon Olympique de Marseille formasıyla kiralık olarak mücadele ediyor.
KONTENJAN AVANTAJI ÖNE ÇIKIYOR
Henüz 20 yaşında olan Belçikalı orta saha, Süper Lig'de uygulanan 23 yaş altı +2 yabancı kontenjanına uygun olmasıyla da dikkat çekiyor. Galatasaray'ın bu transferi tamamlaması durumunda Vermeeren, Yaser Asprilla'dan sonra bu kontenjandan yararlanan ikinci oyuncu olacak.
MARSİLYA PERFORMANSI
Arthur Vermeeren, Marsilya formasıyla bu sezon 16 resmi karşılaşmada görev aldı. Genç oyuncu, söz konusu maçlarda 2 asistlik katkı sağladı. Oyun görüşü, pas kalitesi ve sahadaki dinamizmiyle ön plana çıkan Vermeeren, Avrupa futbolunda gelişimi yakından takip edilen orta sahalar arasında gösteriliyor.
PİYASA DEĞERİ
Güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak belirtilen Arthur Vermeeren'in, yüksek potansiyeli nedeniyle birçok kulübün radarında yer aldığı ifade ediliyor. Galatasaray cephesinin ise orta sahadaki rekabeti artırmak adına bu transferde şartları zorlamaya hazır olduğu aktarıldı.