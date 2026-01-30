Galatasaray'da Pape Gueye derken ters köşe! Boş kontenjana geleceğin yıldızı

Kura sonuçlarına göre Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda İtalya temsilcisi Juventus ile eşleşti. Sarı kırmızılılar, Avrupa futbolunun köklü kulüplerinden biri olan Juventus karşısında son 16 bileti için mücadele edecek.

"GALATASARAY HARİKA OYUNCULARA SAHİP"

Kura sonrası Juventus Yöneticisi Giorgio Chiellini flaş açıklamalarda bulundu.

Chiellini yaptığı açıklamada, "Hem Osimhen'i hem de 2013'ü düşündüm. İstanbul'daki son hatıramızı silmek için iyi bir fırsat. Galatasaray, harika oyunculara sahip güçlü bir takım. İstanbul'daki ilk maçta oyunu iyi oynamamız gerekiyor. Transfer piyasası mı? Yeni bir şey yok…" ifadelerini kullandı.