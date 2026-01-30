Bebek Otel'de dönen her şey! 10 yıllık çalışan itiraf etti: Kumar partileri, alacak defteri... Ali Koç ve Okan Buruk detayı

Kumar düzenini bir bir anlatan çalışan, arama esnasında kumar defterini aşağı indirme sebebi olarak patronu Muzaffer Yıldırım'dan korkması olduğunu söyledi. Yıldırım gözaltına alındığında arkadaşlarının hem maç izlemek hem de maçtan sonra poker oynamak için toplandığı söyledi. Çobanoğlu'na Kamil Akyıldız (Transmetro Gümrük Müşavirliği), Daryo Kebudi (Escar Turizm), Ferit Baltacıoğlu (House Cafe), Selim Anter(İş Adamı), İslam Ekşi (İş Adamı), Tuğrul Gültekin (Otel Sahibi) ve Ömer Bayraktar'ın (Rusya'da tekstil işleriyle uğraşır) kim olduklarını sordu. Çobanoğlu, "Bu kişiler Muzaffer Yıldırım'ın davetlisi olarak evindeydi, poker oynayacaklardı. Bu kişiler Muzaffer Yıldırımın evine haftada 2-3 kez gelip poker oynardı." cevabını verdi.

KUMAR DEFTERİ ORTAYA ÇIKTI

Savcılık, Çobanoğlu'na, Muzaffer Yıldırım'ın evinde bulunan, içinde isim ve rakamlar yazan mavi kapaklı defteri sordu.

Defterde yazan "03/01/2026 tarihli İslam +243.000, Selim +10.000, Papi +81.000, Mizo -214.300, Toro -27.500, Ömer -90.000" şeklindeki not dikkat çekti.

Çobanoğlu,"Kendi aralarında nakit para alışverişi olmadığı için bu şekil notlar alınırdı" şeklinde cevap verdi.

YILIN ÜÇTE BİRİ KUMAR OYNAYARAK GEÇTİ

Savcılık tarafından yapılan çalışmada, 2025 yılı Şubat ayında 12 gün, 2025 yılı Mart ayında 16 gün, 2025 yılı Nisan ayında 12 gün, 2025 yılı Mayıs ayında 6 gün, 2025 yılı Haziran ayında 8 gün, 2025 yılı Temmuz ayında 7 gün, 2025 yılı Ağustos ayında 10 gün, 2025 yılı Eylül ayında 12 gün, 2025 yılı Ekim ayında 11 gün, 2025 yılı Kasım ayında 9 gün, 2025 yılı Aralı ayında ise 9 gün olmak üzere 11 ay içerisinde tam 112 kez kumar oynadıkları tespit edildi.

Sırada ise Muzaffer Yıldırım'ın evine gelen kadınlar hakkında bilgiler vardı Çobanoğlu, "Muzaffer Yıldırım'ın evine gelen kadınları anlatacak olursam, Rus sevgilisi Maria, İtalyan sevgilisi, Amerikan sevgilisini gördüm. Ancak bu kişilere de uyuşturucu madde vermedim. Muzaffer Yıldırım kızlarla geldiklerinde ben görevimi yapıp evden çıkardım."dedi.