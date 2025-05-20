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Karnım hep şiş!

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

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Eklenme Tarihi 20 Mayıs 2025

Karnımda şişlik oluyordu.
Çabuk yorulup, başım terliyordu. Ultrason ve ilaçlı tomografi çektirdim. Mide duvarında kalınlaşma ve kan düşüklüğü çıktı.
Neden oluyor?
ÖNCELİKLE mide duvarında kalınlaşmalar en sık gastrit durumlarında görebildiğimiz değişikliklerdir. Farklı durumlarda da bu değişiklikler görülebilir.
Kansızlık, eğer mide yüzeyi zarar görmüşse, buna bağlı vitamin emilmesinde bozukluklara neden olabilir. Kan şeker düşmeleri, tiroit bezi fazla çalışması gibi durumlarda karşımıza çıkabilir. Çabuk yorulma, terleme gastritle ilgili olmayabilir.

SAÇA JÖLE SÜRME
Hırdavatçıyım. İşler beni geriyor. Migrenim azıyor. 5 yıldır migrenim var. Baş ağrılarım sık sık tekrarlıyor. İlaçtan başka çare yok mu?
BAŞ ağrısını başlatan sebepleri tespit et.
Onlardan sakın. Buna sakınma tedavisi diyoruz.
Soğuk ve rüzgârlı havalarda başını bere, atkı gibi koruyucu bir şeyle ört.
Banyo yapıp sokağa çıkma. Saçını iyice kurut.
Rüzgârda, Klimanın önünde durma. Meteorolojiyi takip et, Lodos da dışarı çıkma.
Sigara içme. Jöle sürme.
Açlık-tokluk, stres-keder-gerilim, aşırı yorgunluk migreni tetikler sakın.

DOKTORA GÖRÜN
Bana geçtiğimiz yıl varikosel teşhisi kondu.
Şimdi spermlerim şeffaf geliyor. Bunun hastalığımla bir ilgisi olabilir mi acaba?
VARİKOSEL, testislerdeki kanı boşaltan toplardamarların çeşitli nedenlerle genişleyerek varisleşmesidir. Bunun için tedavi olman gerekir.
Yoksa bu tip şikayetler olabilir. Gelen sıvıda sperm bile olmayabilir. Bu nedenle gecikmemelisin.
İnfertilite dediğimiz kısırlık riskin olabilir.
Üroloji uzmanına muayene ol. Testis USG, Spermiyogram başta olmak üzere testler planlanmalı ve tekrardan yapılmalı.

HAREKET ETMELİSİN
Nafiz hocam, sürekli kabızlık çekiyorum. Karnım ağrıyor, tuvalette saatler geçiriyorum. Doktora da gitmedim. Hangi gıdalardan uzak durmam lazım?
BAZI gıdalar, bağırsak hareketlerini etkileyerek kabızlığa neden olabilir.
Patates, havuç, pirinç pilavı, yayla çorbası, tarhana ve şehriye çorbası, makarna, elma, muz, mandalina, şeftali, nar gibi gıdalardan ve çay, kahve gibi kafeinli içeceklerden sakınmak iyi olur. Ancak kabızlık sadece yediklerimizle ilgili değildir. Hareket azlığı, tuvalet erteleme, hava yutma, kabızlık yapan ilaçlar, hipotroidi gibi metabolizmayı yavaşlatan hastalıklar da kabızlığa yol açabilir.

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