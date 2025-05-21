7 haftalık gebeyim. İşe aracımla gidip geliyorum. Emniyet kemeri göbeğimi sıkarsa ne yapayım?

HAYIRLI olsun. Allah analı babalı büyütsün.

Önce gereksiz kaygı en büyük sıkıntın olur.

Tecrübeli büyüklerinin ve seni takip eden kadın doğum uzmanının tavsiyelerini önemse.

Aklına takılanları onlara sor. Gebelikte emniyet kemerini doğru kullanırsan mesele yok. Kemerin her iki kordonu gebenin karnının altından ve üstünden geçmeli, üzerinden değil. Mutlaka doktorunun sözünü dinlemeye çalış.

ANTİBİYOTİK CİĞERİ BOZAR

Ateşim sık çıkıyor. Antibiyotik kullanmak zorunda kalıyorum. "Böbrek hastası olursun" diyorlar. Doğru mu?

BÖBREK hastası olur diyemeyiz. Ancak bundan korkacağına karaciğer yetmezliği olur muyum diye düşün. İlaçların çoğu karaciğerde işlem görür.

Çok antibiyotik kullanımı önce karaciğeri bozabilir.

Türkiye'de gereksiz antibiyotik kullanımı çok fazla. Önce Kulak Burun Boğaz uzmanını dinle. Tekrarlayan enfeksiyonların nedeni genellikle burun tıkanmasına neden olan hastalıklardır. O hastalığı bul ve tedavi ettir. Bu şekilde giderse gelecekte birçok hastalık sırasında antibiyotik bulamayacağız.

MARGARİN KULLANMA

Tahlillerimde kolesterolüm yüksek çıktı. İştahım da yerinde. Perhiz yapmak istesem nelerden uzak kalmalıyım?

DİYETLE en fazla yüzde 15-20 düşme olabilir. Yaşını, tam düzeyini söylemediğin için ve muayene bulgularını bilmediğimden ilaca ihtiyacın var mı söyleyemiyorum.

Bu listeyi kes ve sakla. Katı yağlar, margarin, kuyruk yağı, tereyağı, kaymak, krema, yağlı süt, yağlı yoğurt, kırmızı et, sucuk, sosis, salam, pastırma, sakatatlar, şekerli ağır hamur tatlıları, kakaolu yiyecekleri önermiyoruz.

TAŞ YAPABİLİR

Hocam bizim ailede herkesin böbrek taşı var. İnternette okudum. Sebzeler de taş yapabiliyormuş! İnanamadım. Doğru mu bu? Bizde de bol bol sebze yenir. Bu yüzden mi taş var?

HAYIR. Tabii ki sebze ve meyvelerin temizlenerek tüketilmesinde fayda var. Ama direkt sebep bu değil. Özellikle tatlı patates, pazı, ıspanak, taze fasulye, taze soğan, biber, lahana, domates, pancar, kereviz, maydanoz, havuç, şalgam çok tüketilirse bazı bedenlerde böbrek taşı oluşumu daha sık görülebilir. Bu nedenle bu sebzelerden çok tüketiyorsanız sakınmanızda fayda var.

Aynı şekilde her arkadaş sohbetinden bu kadar etkilenmeyin.