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Sistit kabusu

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

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Eklenme Tarihi 19 Mayıs 2025

HABERİ
SESLİ DİNLE

Nafiz hocam, 4 aydır makatım kaşınıyor. Parazit vardır dediler. İlaç aldım, geçmedi. Sorunum ne? Bana yardım edin...
HAYIR. Sık idrara çıkma şikayetlerden sadece birisidir. En sık rastlananlarındandır.
İdrar yaparken yanma ve sızı acil idrar yapma isteği, geceleri idrara kalkma vardır. Bazen sızı idrar yaptıktan sonra olur ve birkaç damla kan görülebilir. İdrar kanlı da olabilir. Hastalar genellikle idrarlarının bulanık ve kötü koktuğunu söylerler. Birçok hastanın ağrılı cinsel ilişki şikayeti vardır. Karında hassasiyet ve hatta küçük çocuklarda karın ağrısı, bulantı ve kusma da tabloya eşlik edebilir.

HACAMAT ÜZERİNE
Nafiz hocam, tansiyonum yüksek.
Hacamat iyi gelir mi?
ÖNCE muayene edilmen gerekir.
Hacamat, yani kupa tedavisi 2 bin 500 yıldır insanların faydalandığı bir tedavi şekli. Ancak doğru yapılırsa. Önce hacamat yapan bir doktor bul. Tıbbi olarak hazırlıklarını yap. Çünkü kan ile ilgili olan yaş hacamat doğru yapılmadığında kansızlıklara, dolaşım bozukluklarına, bulaşıcı hastalıklara neden olabilir. Midyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olma. Çünkü çok suistimal edilen bir tedavi şeklidir.

AĞRI SORUNU
İdrar yaparken ağrı ve akıntı vardı.
Test yaptılar. 'Trikomonas' dediler.
İlaç verdiler. Bu nasıl bir hastalıktı?
İlişkide sıkıntı yaratır mı?
EVET yaratabilir. Hem senin için hem eşin için sıkıntı artabilir. Trichomonas vaginalis dediğimiz canlı, Trikomoniyazis'e neden olan mikroskopik bir parazittir. Cinsel açıdan aktif genç kadınlarda sık görülür. Cinsel yolla bulaşır. Tedavisi mevcuttur.

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