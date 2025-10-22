SON DAKİKA
Kanlıysa dikkat

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

Eklenme Tarihi 22 Ekim 2025

53 yaşındayım. Üç aydır sık idrara çıkıyorum.
Sistit hastalığında sadece sık idrar şikayeti mi olur?
Hayır. Sık idrara çıkma şikayetlerden sadece birisidir.
En sık rastlananlarındandır.
İdrar yaparken yanma ve sızı acil idrar yapma isteği, geceleri idrara kalkma vardır. Bazen sızı idrar yaptıktan sonra olur ve birkaç damla kan görülebilir.
İdrar kanlı da olabilir.
Hastalar idrarlarının bulanık ve kötü koktuğunu söylerler.
Yine birçok hastanın ağrılı cinsel ilişki şikayeti vardır.
Karında hassasiyet ve hatta küçük çocuklarda karın ağrısı, bulantı ve kusma da tabloya eşlik edebilir.

PROSTAT OLMUŞUM!

66 yaşındayım.
İdrarda kan çıktı. Tahlil sonucu prostat büyümüş dediler. Önceden de kum döküyordum. Kum dökmek prostatı büyütür mü?
Hayır büyütmez.
Prostat bezi hastalıklarında, idrar kesesi hastalıklarında, böbrek taşlarında ve kum dökme diye özetlenen kristal birikimlerinde idrar yolunda kanama olabilir. Prostat ile ilgili tanı koyabilmek için idrar tahlili, kan tahlili, ultrason filmi ile üroloji uzmanı muayenesi gerekir. Uzman muayenesinde tereddütte kalırlar. Birçok hasta tanı konmadığından hastalığı ilerler.

İLAÇLARINI UNUTMA

Üç ay önce romatizma nedeniyle kortizonlu bir ilaç almaya başladım.
Kontrole gittiğimde tiroit bezim de az çalışmaya başlamış. Bunun romatizmayla ilgisi var mı?
En azından romatizma ilacıyla ilgisi olabilir.
Kortizonlu ilaçlar, tiroit hormonunun aktif kullanılmasını azaltabilirler. Bu da tiroit bezinin çalışmasını olumsuz etkileyebilir.
İlaç tedavisini ve takibini tekrar düzenlemek gerekebilir. Romatizma tedavisinde kortizonlu ilaçlar kullanılacaksa tiroit testlerini ve tiroit ilaçlarını ihmal etmemek gerekir.

