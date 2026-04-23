Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrikte olduğu gibi doğalgazda da 4 Nisan itibarıyla kademeli sisteme geçti. İllere ve aylara göre farklı oranlarda belirlenen kademeyi aşanlar artık tükettikleri doğalgazın gerçek maliyetini ödeyecek. Kademeli ilk faturalar mayıs ayında vatandaşa kesilmeye başlanacak. Türkiye'de 21.8 milyon doğal gaz abonesi bulunurken, kademe düzenlemesinden yaklaşık 2.8 milyon abone etkilenecek. 19 milyon abone desteklenmeye devam edecek. Etkilenecek kesimlerin yalnızca evleri geniş bir metrekareye sahip villa tipi yapılarda oturanlar olması bekleniyor.

METREKÜPTE 10 LİRA FAZLA ÖDENECEK Yeni sistemde Kademe-1 ve Kademe-2 olmak üzere iki farklı fiyat belirlenirken, Kademe-1 olan normal tüketime sahip haneler için doğalgaz metreküp fiyatı 10.62 TL, kademeye takılanlar için Kademe-2 fiyatı 18 TL, şehit aileleri ve gaziler için kademesiz desteklemeli metreküp fiyatı 5.31 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlara ÖTV, KDV ve sistem kullanım bedeli (SKB) eklenerek ise faturalara yansıyacak metreküp fiyatları netleşiyor. Yani Kademe-1'de tüketim yapanlar doğalgazın metreküpüne 16.23 TL, Kademe-2'de tüketim yapanlar ise 26.13 TL ödeme yapacak. SKB illere göre ufak çapta değişiklik gösterebiliyor. KADEME ORTALAMALARI BELİRLENDİ Nisan ayında illere göre kademe ortalamaları İstanbul'da 192.55 metreküp, Ankara'da 180.69, İzmir'de 157.59, Antalya'da 124.95, Diyarbakır'da 207.76, Erzurum'da 262.97, Hakkari'de 292.32, Kars'ta 273.26, Rize'de 237.84 metreküp olarak belirlendi. Mayısta ise kademe ortalaması İstanbul'da 119.96 metreküp, Ankara'da 109.01, İzmir'de 66.10, Antalya'da 55.37, Diyarbakır'da 61.25, Erzurum'da 154.02, Hakkari'de 192.99, Kars'ta 154.60, Rize'de ise 127.12 metreküp olarak belirlendi.