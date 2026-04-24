MERAK EDİLENLER

İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu nasıl?

Ağır bir enfeksiyon nedeniyle 7 Nisan'da hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavi gören İmparator, sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

İbrahim Tatlıses mirasını kime bıraktı?

Ünlü sanatçı, vasiyetini hazırladığını ve tüm mal varlığını devlete bıraktığını açıkladı. Çocuklarına "kuruş yok" diyerek rest çekti.

Asistanı Tuğçe Korkmaz ile aşk yaşıyor mu?

Hayır. Tuğçe Korkmaz, aralarında aşk olmadığını, çok yakında başka biriyle evleneceğini açıkladı.

Tatlıses'in mal varlığı ne kadar?

Bilinen 32 daire, 12 villa ve çok sayıda arsanın yanı sıra asistanının iddiasına göre hesaplanmamış oteller, lüks araçlar ve servet değerinde saat koleksiyonu bulunuyor.

Fikirtepe'deki daireler gerçek mi?

Asistan Tuğçe Korkmaz, yaptığı açıklamada İbrahim Tatlıses'in Fikirtepe'de evi olduğu iddialarını yalanladı.

İbrahim Tatlıses, "İmparator" unvanının hakkını verircesine yine kendi kurallarını koydu. Evlatlarına karşı aldığı bu sert tavır, aile içindeki kopuşun sadece duygusal değil, maddi olarak da kesinleştiğini gösteriyor. Asistan Tuğçe Korkmaz'ın "evlilik" ve "Mal varlığı az biliniyor" çıkışları ise Tatlıses'in uzun bir süre daha manşetlerde kalacağının habercisi.

