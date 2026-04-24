7 evlat miras dışı kalmıştı! İbrahim Tatlıses'in sağ kolu Tuğçe’den evlilik ve mal varlığı itirafı: “Siz de göreceksiniz...”

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in asistanı Tuğçe Korkmaz'dan ezber bozan itiraflar! Tatlıses ile aşk yaşadığı yönündeki iddialara yakındaki düğününe işaret ederek yanıt veren Korkmaz, İmparator'un tapu dökümüne de güncelleme yaptı: "Mal varlığı az biliniyor, daha fazla var"

İbrahim Tatlıses Vasiyetini Açıkladı!

İbrahim Tatlıses’in 7 Çocuğu Kimler? Şok Miras Kararı!

İstanbul'daki evinde rahatsızlanan ve 7 Nisan'dan bu yana hastanede tedavi gören usta sanatçı İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz gün taburcu oldu. Yoğun bakım sürecini atlatıp sağlığına kavuşan İmparator, hastane çıkışında magazin gündemini altüst edecek açıklamalara imza attı.

İbrahim Tatlıses: Hayatımdan ’A’ harfini bile sildim

🚫 "A" HARFİ BİLE SİLİNDİ!

Tedavi sürecinde kendisini ziyaret eden çocukları hakkında sert konuşan Tatlıses, özellikle aralarında gerginlik olan oğlu Ahmet Tatlıses için gemileri yaktı. Tatlıses, "Hayatımdan 'A' harfini bile sildim. Ben kimseyi çağırmadım, herkes kendi geldi" diyerek aile içi krizin derinleştiğini resmen ilan etti.

İbrahim Tatlıses’ten Miras Resti

💰 "EVLATLARA MİRAS YOK"

Vasiyetini hazırladığını ve mal varlığını devlete bıraktığını açıklayan Tatlıses, miras bekleyen çocuklarını hüsrana uğrattı:

"Kurunun yanında yaş da yanar. Bırakmayacağım miras. Kuruş yok çocuklara! Bana parayı babam bırakmadı, kendim kazandım. Onlara en büyük mirası 'İbrahim Tatlıses' ismiyle bıraktım ama kullanmayı bilemediler!"

İmparator resti çekti! İbrahim Tatlıses hastaneden taburcu olur olmaz vasiyetini açıkladı: Mal varlığı dudak uçuklattı!
İbrahim Tatlıses: Kurunun yanında yaş da yanar

👨‍👩‍👧‍ AİLE BOYU MİRAS KRİZİ: 7 ÇOCUK, 0 KURUŞ!

Hastaneden taburcu olur olmaz vasiyet bombasını patlatan İbrahim Tatlıses'in açıklamalarının ardından gözler 7 çocuğuna çevrildi. Aralarında kriz olan oğlu Ahmet Tatlıses için "Hayatımdan 'A' harfini bile sildim" diyen ve kızı Dilan Çıtak'la küs olan İmparator; diğer çocukları Gülten, Gülşen, Melek Zübeyde, İdo ve Elif Ada'yı da "Kurunun yanında yaş da yanar" diyerek mirasın dışında bıraktı.

İbrahim Tatlıses’in Mal Varlığı Ortaya Çıktı

💸MAL VARLIĞI ORTAYA ÇIKTI

Tatlıses'in miras çıkışının ardından mal varlığı da merak edildi ve servetiyle ilgili birçok haber yapıldı.

Ünlü ismin servetinin şöyle olduğu iddia edildi:

  • Seyrantepe'de 32 daire ve 4 dükkân
  • Fikirtepe'de 4 daire
  • İstanbul'un farklı semtlerinde 5 daire
  • Şanlıurfa ve Kuşadası'nda arsalar
  • İzmir'de 5 lüks daire
  • Bodrum'da 12 villa ve geniş bir arsa
Fikirtepe Yalan, Oteller Gerçek! Tuğçe Korkmaz Tapu Dosyasını Yeniden Açtı!

📍SERVET LİSTESİNE GÜNCELLEME

Ancak Tatlıses'in sağ kolu olan asistanı Tuğçe Korkmaz, bir magazin programında mal varlığıyla ilgili iddialara son noktayı koydu. Gel Konuşalım'ın canlı yayınına bağlanan Korkmaz, ünlü sanatçının Fikirtepe'de evleri olmadığını belirtti.

Korkmaz, "Mal varlığı az biliniyor, daha fazla var. Arabalar, oteller ve saatleri var. Bunlar hesaplanmamış" dedi.

İbrahim Bey ile Aramızda... Tuğçe Korkmaz’dan Şok Sözler! Kim Bu Gizemli Damat?

💍 ASİSTANI TUĞÇE: "AŞK YOK, EVLENECEĞİM"

Korkmaz ayrıca İbrahim Tatlıses ile aralarında çıkan aşk iddiaları hakkında da itirafta bulundu. Tatlıses ile arasının çok iyi olduğunu gözleriyle anlaştıklarını belirten Tuğçe Korkmaz, sanıldığı gibi aralarında aşk olmadığını ve çok yakında evleneceğini duyurdu: "İbrahim Bey ile aramızda bir aşk yok. Zaten evleneceğim, siz de göreceksiniz"

İbrahim Tatlıses Hakkında Merak Edilenler

İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu nasıl?

Ağır bir enfeksiyon nedeniyle 7 Nisan'da hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavi gören İmparator, sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

İbrahim Tatlıses mirasını kime bıraktı?

Ünlü sanatçı, vasiyetini hazırladığını ve tüm mal varlığını devlete bıraktığını açıkladı. Çocuklarına "kuruş yok" diyerek rest çekti.

Asistanı Tuğçe Korkmaz ile aşk yaşıyor mu?

Hayır. Tuğçe Korkmaz, aralarında aşk olmadığını, çok yakında başka biriyle evleneceğini açıkladı.

Tatlıses'in mal varlığı ne kadar?

Bilinen 32 daire, 12 villa ve çok sayıda arsanın yanı sıra asistanının iddiasına göre hesaplanmamış oteller, lüks araçlar ve servet değerinde saat koleksiyonu bulunuyor.

Fikirtepe'deki daireler gerçek mi?

Asistan Tuğçe Korkmaz, yaptığı açıklamada İbrahim Tatlıses'in Fikirtepe'de evi olduğu iddialarını yalanladı.

İbrahim Tatlıses, "İmparator" unvanının hakkını verircesine yine kendi kurallarını koydu. Evlatlarına karşı aldığı bu sert tavır, aile içindeki kopuşun sadece duygusal değil, maddi olarak da kesinleştiğini gösteriyor. Asistan Tuğçe Korkmaz'ın "evlilik" ve "Mal varlığı az biliniyor" çıkışları ise Tatlıses'in uzun bir süre daha manşetlerde kalacağının habercisi.

- Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve sosyal medyadan alınmıştır.