CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Şekeri azaltmalısın
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

Tüm Yazıları

Şekeri azaltmalısın

Eklenme Tarihi 23 Nisan 2026
Hocam şekerim sınırda çıktı. Doktor diyetisyene gönderdi. Diyete başladım.
Çayı-kahveyi kesinlikle şekersiz içemiyorum. Tatlandırıcı kullansam olur mu?

Tabii ki tatlandırıcısız da yapabilirsin. Ancak biz şeker hastalarının şeker tadını özlemelerini önermiyoruz. Uzun süre tatlandırıcı kullanmak hala araştırılan bir konu. Yine de çok istiyorsan sık sık tüketmemen gerektiğini hatırlatıyorum. Sadece şeker yememek yetmez. Kan şekerini hızlı yükselten incir, muz gibi meyvelerden de çok ve sık yememek lazım.


YAĞLI TÜKETMEYİ BIRAK

Bir ay önce safra kesesi ameliyatı oldum. Artık her şeyi yiyebilir miyim?
Şikayetim olur mu?

Hayır. Sakın. Safra deposu gitti. Artık eskisi gibi yemek yersen sürekli şikayetlerin, hazımsızlıkların olabilir. Yaz o zaman.
Yumurta ve yumurtalı her türlü yiyecekler, kaymak, krema, çikolata, tahin, tahin helvası, yağlı börek, çörek, pasta, kek, hamur tatlıları, yağlı etler, yağlı balıklar, tavuğun yağlı kısmı (derisi), bütün yağlı yiyecekler sakıncalı gıdalar.


TEST YAPILMASI GEREKİR


Kasıklarıma kadar kramp giriyor. Nedeni ne olabilir?

Her 2 kasığa birden giren kramp şikayetlerinde öncelikle lif kas zorlanmaları akla gelir. Bu konuyla öncelikle doğru egzersiz tekniklerini kullanmak gerekir. Magnezyum ve kalsiyum eksiklikleri tespit edilmeli gerekirse ilaç takviyesi yapılmalı.

Kan testleri ile durum tespit edilmelidir. Ayrıca bağ dokusu hastalıkları açısından romatizmal testler olarak bilinen CRP, RF ve sedimentasyon tetkiklerinden faydalanılabilir. En önemlisi diğer bilgi ve muayene bulgularının tespit edileceği bir muayene ve doktor kontrolüne girmektir.
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
