Müjdat Gezen'in, bir seyircinin sahneyi göremediği için isyan etmesi üzerine iptal ettiği Gırgıriye Müzikali'nin ertesi günkü gösteriminde yine kriz yaşandı.
Bilet kontrolü sırasında tek giriş kapısı açılınca uzun kuyruklar oluştu. Oyun geç başladı. Tiyatroseverler "Paramızla rezil olduk" diye isyan etti.
'REZALET' SLOGANLARI ATILDI
Müjdat Gezen'in sahneye koyduğu Gırgıriye müzikalinde iki gün önce 4 bin TL para verip VIP bilet alan bir seyirci, en köşede plastik sandalyede oturtulup sahneyi göremediği için isyan etmişti. Tepkiler üzerine Gezen oyunu iptal etmişti. İstanbul Kongre Merkezi'nde sahnelenen müzikalde önceki akşam yine kaos vardı. Bilet kontrolü sırasında tek bir giriş açılınca uzun kuyruklar oluştu.
Yaşanan izdihamda birçok kişi birbirini iterek içeriye girmeye çalışırken 'Rezalet!' sloganları atıldı. Kuyrukta beklemekten bunalan insanlar ise birbirlerine sataşınca yumruk yumruğa küfürlü kavgalar yaşandı. "Paramızla rezil olduk, o kadar para verip bilet aldığımıza pişman olduk" diyen tiyatro severler kuyruklardan çıkıp evlerinin yolunu tuttu. Öte yandan 3750 kişilik salona 5 bin bilet satılınca, koltuk gösteren görevliler de işin içinden çıkamadı. Oyun aksadı, oyuncular sahneye geç çıktı. Gösteri sonrası basın mensuplarının görüntü alması için oyuncular güvenlik eşliğinde dışarı çıkarıldı.
SANATSEVER, MÜŞTERİ DEĞİLDİR
GEZEN GÖREVLİYİ AZARLADI
Sabah'tan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre; Gecede salon görevlisi ile Müjdat Gezen arasında gerilim yaşandı. Görevli, Gezen'in yanına gelerek "Müjdat Bey iptal ettiğimiz koltukların paralarını bilet sahiplerine iade ettik" deyince Gezen "Banane! Ben bununla ilgilenmiyorum, ben sahneye çıkınca bu koltuklardan seyirci beni seyredebilecek mi bununla ilgileniyorum" diyerek azarladı.
'TİYATRO TÜCCARLIĞI YAPARSANIZ SERUM ŞİŞESİ İLE SELAMA ÇIKARSINIZ"
Oyuncu Metin Yıldız, Gırgıriye Müzikali'nde çıkan tartışmalar sonrası fenalaşarak hastaneye kaldırılan Müjdat Gezen'i kastederek sosyal medya hesabında şu paylaşımı yaptı:
"Tiyatro tüccarlığı yaparsanız, seyirciye sanatsever gözüyle değil de müşteri gözüyle bakarsanız, serum şişesi ile selama çıkarsınız. Gırgıriye değil Dırdıriye!"