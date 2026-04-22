Müjdat Gezen'in, bir seyircinin sahneyi göremediği için isyan etmesi üzerine iptal ettiği Gırgıriye Müzikali'nin ertesi günkü gösteriminde yine kriz yaşandı.

'REZALET' SLOGANLARI ATILDI

Müjdat Gezen'in sahneye koyduğu Gırgıriye müzikalinde iki gün önce 4 bin TL para verip VIP bilet alan bir seyirci, en köşede plastik sandalyede oturtulup sahneyi göremediği için isyan etmişti. Tepkiler üzerine Gezen oyunu iptal etmişti. İstanbul Kongre Merkezi'nde sahnelenen müzikalde önceki akşam yine kaos vardı. Bilet kontrolü sırasında tek bir giriş açılınca uzun kuyruklar oluştu.

Yaşanan izdihamda birçok kişi birbirini iterek içeriye girmeye çalışırken 'Rezalet!' sloganları atıldı. Kuyrukta beklemekten bunalan insanlar ise birbirlerine sataşınca yumruk yumruğa küfürlü kavgalar yaşandı. "Paramızla rezil olduk, o kadar para verip bilet aldığımıza pişman olduk" diyen tiyatro severler kuyruklardan çıkıp evlerinin yolunu tuttu. Öte yandan 3750 kişilik salona 5 bin bilet satılınca, koltuk gösteren görevliler de işin içinden çıkamadı. Oyun aksadı, oyuncular sahneye geç çıktı. Gösteri sonrası basın mensuplarının görüntü alması için oyuncular güvenlik eşliğinde dışarı çıkarıldı.