1 yıldır Hepatit B taşıyıcısıyım. 'Aman dikkat et' denilmesinden bıktım. Bu işin özeti nedir? Lütfen yardım edin...

Önce senin yaptığın gibi doğru bilgilenmeliler. Korku bağışıklık sistemini zayıflatır. Hastalar yılda bir kez tetkiklerini yaptırmalı. Birlikte yaşadığı kişilerin testleri yapılarak, aşılanması gerekenler aşılanmalıdır.

Diğer sebeplerle tedavi olurken HBV taşıyıcılığı konusunda doktorunu bilgilendirmelidirler. Hekim bilgisi dışında rastgele ilaç almamalılar.

Kilo almaktan kaçınmalı. Fazla kilolarını vermelidirler.

SALAMI BIRAK

Babam 12 yıldır hipertansiyon hastası. Şimdi kolesterolü de yükselmiş. İlaca başladı. O da hapı var diye yağlılara başladı. Bu normal mi?

Hayır. Normal değil. Beslenme alışkanlığını, hayat tarzını değiştirmeyen kişiler hastalığın pençesinden kurtulamazlar. Hastalığa uyum sağlamazlarsa hastalığı değil kendilerini kandırırlar. Kolesterol düşürücü ilaçları kullananlar, doymuş yağlardan zengin besinler ile beslenmemelidirler.

Hastalar, katı yağlar, margarin, kuyruk yağı, tereyağı, yumurta sarısı, kaymak, krema, yağlı süt, yağlı yoğurt, kırmızı et, sucuk, sosis, salam, pastırma, sakatatlar, yağda kızartılmış tüm besinler, çikolata, gofret, kakaolu yiyecekler, hazır satılan tüm yiyeceklerden uzak durulmalıdır.