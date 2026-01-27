Altındağ'da kanlı pusu: 2 ölü 1 yaralı

SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerGüncel VideolarıAltındağ'da kanlı pusu: 2 ölü 1 yaralıAltındağ'da kanlı pusu: 2 ölü 1 yaralıGiriş Tarihi: 27 Ocak 2026 15:16 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2026 15:17 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Ankara Altındağ'da uyuşturucu suçundan tahliye olan Erkan Bartan, barışma teklifini reddeden eski eşine pusu kurup kayınvalidesini öldürdükten sonra yaşamına son verdi.Bunlar da Var 03:41Ataşehir’de korkutan patlama! 26.01.2026Pazartesi 00:33Şişli'de kesik baş cinayeti: Canilerin cesetle sokakta yürüyüşü kamerada! 26.01.2026Pazartesi 00:30Kesik baş cinayeti... Öldürülen kadının son görüntüsü! 26.01.2026Pazartesi 00:16Edremit'te feci kaza: 2 ölü 1 ağır yaralı 26.01.2026PazartesiCANLI YAYIN