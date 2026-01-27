Hem sentetik hem narkotik! Evinde haplar bulunan Çağla Boz ve 2 ismin uyuşturucu testi pozitif çıktı | 'Güllü'nün oğlu Tuğberk' detayı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasının son dalgasında gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Çağla Boz’un uyuşturucu testi pozitif çıktı. Boz'un kan ve saç örneklerinde uyuşturucu madde tespit edildi. Hakan Yıldız ve Koray Beşli de "uyuşturucu pozitif" olarak kayıtlara geçti. Testi negatif çıkanlar arasında Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız da yer aldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması sürüyor.
Kasım Garipoğlu ile Mert Vidinli'nin firari olduğu soruşturmanın son dalgasında aralarında Ümit Karan ve Çağla Boz'un da olduğu 23 şüpheli gözaltına alındı.
Ümit Karan"uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran" suçlamalarıyla tutuklandı.
EVİNDEN SENTETİK HAPLAR ÇIKMIŞTI
Boz'un evinde yapılan aramalarda "11" adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Ünlü oyuncu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF ÇIKTI
Öte yandan Çağla Boz'un saçından ve kanından alınan örneklerin sonucu belli oldu.
Buna göre; Boz'un uyuşturucu testi pozitif çıktı. Kan ve saç örneklerinde uyuşturucu madde tespit edildi.
2 İSİM DAHA POZİTİF
Hakan Yıldız ve Koray Beşli'nin de test sonuçları pozitif olarak kayıtlara geçti.
GÜLLÜ'NÜN OĞLU VE O İSİMLER NEGATİF
Test sonuçları negatif çıkanlar ise şu şekilde:
Berna Arıcı,
Nevin Şimşek,
Alya Şahinler
Tuğberk Yağız Hamza Gülter
Fatıma Sena Bilgin
Test sonucu negatif çıkan isimler arasında Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız da yer aldı.