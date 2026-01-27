Hem sentetik hem narkotik! Evinde haplar bulunan Çağla Boz ve 2 ismin uyuşturucu testi pozitif çıktı | 'Güllü'nün oğlu Tuğberk' detayı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması sürüyor.



Kasım Garipoğlu ile Mert Vidinli'nin firari olduğu soruşturmanın son dalgasında aralarında Ümit Karan ve Çağla Boz'un da olduğu 23 şüpheli gözaltına alındı.



Ümit Karan"uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran" suçlamalarıyla tutuklandı.