27 yaşındayım. 3 aylık bebeğim var. "Sarımsak ye sütün gelir" dediler. Sarımsak sevmem. Başka bir şey yesem olmaz mı?

Tabii ki olur. Sütü etkileyen en önemli faktörlerden birincisi stres, ikincisi ise yeterince su içmemektir. Sütüm kesilir mi gelir mi, yeter mi yetmez mi diye düşünmek bile kaygı nedeniyle sütünüzü olumsuz etkiler.

Rahatlayın. Bebeğinizi sevin, okşayın, emzirin.

Yeterince su için. Ayrıca düzenli mevsim sebze, meyvesi, hayvani ve bitkisel proteinlerle dengelenmiş, zeytinyağı tüketilen beslenmeler önemlidir. Hurma günde 3-6 adet tüketmeniz destekleyici olarak bilinir.

Sarımsak bağışıklık sistem dengeleyici olarak günde 1-3 orta büyüklükte 1-3 diş tüketilebilir. Ama sütün tadı kokusu değişebilir.

PROSTAT KORKUSU

51 yaşındayım. Gece sık idrara çıkmaya başladım.

'Şeker olmasın' diye doktora gittim. 'Prostatın büyük. Dikkatli ol' dediler.

Kanser olur muyum?

Onun için mi dikkatli olmamı istediler?

İyi huylu prostat büyümeleri kanser değildir.

Kansere de sebep olmaz.

Ancak, gerek prostat bezi büyümeleri gerekse prostat bezi kanserleri ilerleyen yaşlarda ortaya çıkar.

Prostat kanseri prostat bezi büyümesi olmayanlarda da çıkabilir. 'Prostat bezi büyüdü' diye kanser olmaz. Şikayet olmaksızın da kanser olabilir. Bu nedenlerden dolayı daha önce prostat kanseri için hiçbir inceleme yapılmadıysa bile prostat belirtileri ile başvurduğunuz üroloğunuz kanser açısından takip yapabilir.



ÜROLOJİ'YE GÖRÜN

Hocam ben bir aydır sık sık idrara çıkıyorum.

Adetlerim normal.

Antibiyotik alıyorum ama geçmiyor. Suyu azaltsam faydası olur mu?

Bayanlarda sık sık idrar yolu enfeksiyonu görülebilir. Tedavi olmazsan böbrek yetmezliği bile yapar. Hastalığın sana yükmüş gibi düşünme.

Hemen tedavisine bak.

Mantar enfeksiyonları tekrarlar. Şeker hastalarının da ilk şikayet sık idrara çıkmak olabilir. Suyu sakın azaltma. Maydanoz çayı yap iç. Mutlaka tam idrar tahlili yaptır. Ayrıca açlık ve tokluk kan şekerini de ölçtür.

Mutlaka bir kez üroloji uzmanına muayene ol.



MUTLU OLMAK İSTİYORUM

59 yaşındayım. 13 ay önce eşim vefat etti. Hanımım ölmeden önce kasık fıtığı ameliyatı oldum.

Ameliyat sonrası bende olay bitti. Sertleşme sorunu yaşıyorum. Üroloji doktoruna gittim. Mutluluk çubuğu takalım dedi.

Evlenmek istiyorum, bana bir yol gösterin, derdime derman olun!

Öncelikle hormonal olarak bedenin ne durumda olduğunu anlamamız gerekir. Testosteron, prolaktin, TSH, tam kan sayımı testlerini yaptırın.

Moraliniz düzelmeden şikayetinizde düzelmeyebilir.

Ayrıca kalp damarlarını da kontrol ettir. Damar darlığı var mı yok mu hem kalp damarları hem de cinsel organınızın damarlarının kontrol edilmesi gerekir.

Önce iç hastalıkları uzmanının takibine gir.

Sonuçları tekrar değerlendirelim.