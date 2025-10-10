Teyzem rahatsızlandı. Üç aydır şikayetleri vardı. Geçen tahlilleri çıktı. 'Hepatit B mikrobu var' demişler. Bulaşmasın diye ne yapmalıyım?

Hepatit karaciğer iltihabı demektir. Genel olarak hepatitlerden korunmadan bahsedelim.

Hepatit A ve E'den korunmak için özenli temizlik şart. Uzun süreli korunma için Hepatit A'ya karşı aşılanma veya kısa dönemde korunma sağlamak için immunglobulin dediğimiz ilaçlar kullanılır.

Hepatit B ve D'den korunmak için; korunmasız cinsel ilişkiden kaçının.

Hepatit B'den korunmanın en güvenli yolu aşı olmaktır

BOYUN FITIĞI KABUSU



46 yaşındayım. 4-5 aydır boyun fıtığı rahatsızlığım var. Yürüyemiyorum, oturamıyorum, yatamıyorum.

Kas gevşetici ağrı kesici iğneler fayda etmiyor. Kantaron ve ozon yağı ilaçlarını kullandım. İyi gelmedi.

Bana bir çare.

Bel fıtığında omurilikten geçen sinir kabloları kas, kemik, kıkırdak ve kireç yapıları ile ezilip sıkışabilirler.

Ağrıyı ilaçla kesmek sadece şikayetleri azaltır. Hastalığı tedavi etmez. Sadece ilaçlar değil, yağlar, tozlar, buzlar da tedavi etmez. Ya fizik tedavi uygulamaları ya da ameliyat uygulamaları ile sinir kablosunun maruz kaldığı sıkışma ve ezilme azaltılabilir. Güvendiğin bir fizik tedavi uzmanının takibine gir.



GREYFURT SAKINCALI



50 yaşında tansiyon hastası oldum. Kolesterolüm de yüksek çıktı. İnternette 'Greyfurt suyu içmeyin' diyor. Doğru mu?

Greyfurt suyu bazı ilaçların etkisini azaltır.

Kolesterol, tansiyon ve mide ilaçları ile psikiyatri ilaçları, bazı ağrı kesiciler greyfurt suyundan olumsuz etkilenir.

Aynı zamanda kalp ritim bozukluğu ilaçları da bu gruba dahildir. Doktoruna danışmadan greyfurt suyu içmen sakıncalıdır.