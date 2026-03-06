İşim nedeniyle çok seyahat ediyorum. Geç yatıyorum. Düzensiz yemek yiyorum. Şişmanladım. Hangi ilacı önerirsiniz?

İlaç önermiyoruz. Fırsat buldukça uyu. Çünkü uykusuz kaldığın müddetçe iştahın azalmaz. Uykusuzluk iştah açar. Düzensiz yesen de yediklerin sade pişmiş, sağlıklı gıdalardan olsun. Tuzlu, yağlı, şekerli, kızartma ağırlıklı beslenme şekli şişmanlığa davetiye çıkarır. Ayrıca aşırı stres, prolaktin dediğimiz hormonun artmasına neden olur. Bu da iştahı arttırır. 2 saatlik şeker yükleme testi, tiroit hormon testi gibi bazı tahlillerin yapılması gerekebilir.



KORKMAMALISIN

69 yaşındayım. Dizimde kireçlenme var. Bu yaşta ameliyat olmak istemiyorum. Kan koyuluyormuş. Bu nedir? Çare olur mu?

Kök hücre nakli denilerek de anlatılan bu yöntemin ismi P.R.P. uygulamasıdır. Yani kan pulcuklarından zengin (Trombosit) kan sıvısı uygulaması... Senden kan alıyoruz. Süzerek özel bir kısmı kandan ayırıyoruz. Daha sonra diz içine bu sıvıyı koyuyoruz. Ameliyat olamayacak hastalarda kullandığımız yöntemlerden biridir. Korkma. Yaptırabilirsin.