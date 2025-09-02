Sürekli kabızlık çekiyorum. Karnım ağrıyor, tuvalette saatler geçiriyorum. Doktora da gitmedim. Hangi gıdalardan uzak durmam lazım?

Bazı gıdalar, bağırsak hareketlerini etkileyerek kabızlığa neden olabilir. Patates, havuç, pirinç pilavı, yayla çorbası, tarhana ve şehriye çorbası, makarna, elma, muz, mandalina, şeftali, nar gibi gıdalardan ve çay, kahve gibi kafeinli içeceklerden sakınmak iyi olur. Ancak kabızlık sadece yediklerimizle ilgili değildir. Hareket azlığı, tuvalet erteleme, hava yutma, kabızlık yapan ilaçlar, hipotroidi gibi metabolizmayı yavaşlatan hastalıklar da kabızlığa yol açabilir.

GUTA DİKKAT



6 aydır ne yaparsam yapayım gutum çıkıyor. 2-3 gün hareket edemez hale geliyorum. Ne yapsam tekrarlıyor. Ne yapmalıyım?

Gut hastalığı hayat tarzı, alışkanlıklar ve sofra zevki değişmezse tekrarlar. Diyetten hiç bahsetmemişsin. Diyetisyene git. Listeni al. Yapmazsan ilaçlardan ilaç beğen. Stres-sıkıntıkaygı- korku varsa gut azar. Uykunu düzenle. Düzenli su iç. Fazla kilon varsa ver. Gut hastalığında atak öncesi ve atak tedavisi vardır. Hedef kan ürik asit seviyesini 6mg/ dL'nin altında tutmaktır. Atak sırasında ağrı ve mikropsuz iltihabı düzeltmek için steroid olmayan ilaçlardan verilir. Tamamen doktorunun senin için hazırladığı ilaçları kullan.

ULTRASON ÇEKTİR

24 yaşındayım. Askerliğimi yaptım. Sağ tarafımda ağrı vardı. Ultrasonda safra kesesinde taş var dediler. Yanlışlık olabilir mi?

Anlaşılan ürküp-korkup huzursuz olmuşsun. Safra kese taşı ailesel, diyet, hormon, kan-karaciğer hastalığı, alkol, kullanılan ilaçlar gibi birçok konudan etkilenebilir. Erken yaşta da görülebilir. Ayrıca hızlı kilo verenlerde de safra taşı oluşabilir. Genç bir bayan olarak yakın zamanlarda hızla kilo verecek uygulamalar yaptıysan sebep bu olabilir. İç hastalıkları uzmanı ve gerektiğinde genel cerrahi uzmanının tavsiyelerine kulak ver.