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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

Tarihi 26 Ağustos 2024

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Hap yutsan da nafile

40 yaşındayım. 3 aydır hanımla cinsel ilişkiye girdiğimizde çabucak pilim bitiyor. Ara ara şeker ilacı kullanıyorum. Şeker yüzünden mi?
Şeker hastalarında cinsel hayat olumsuz etkilenebilir. Erken boşalma şikayetlerden birisidir. Bu nedenle perhiz-su-hareket düzenli tedavi ve stres kontrolü şarttır. Düzensiz beslenen, düzensiz ilaç kullananlarda olumsuzluklar fazla görülür. Erken boşalmanın en önemli sebebi stres, sıkıntı, korku ve kaygıdır. Bunun üstüne yorgunluk, uykusuzluk, ispatlama çabası, isteksizlikte eklenince 3 tane hap yutsan nafile.
Zaten 3 tane hap da yutulmaz.
Bir kez mutlaka üroloji uzmanına muayene ol. Ayrıca şikayetlerin geçmezse psikolojik destek al.

İDRAR KANLI OLABİLİR
23 yaşındayım. Üç aydır sık idrara çıkıyorum. Sistit hastalığında sadece sık idrar şikayeti mi olur?
Hayır. Sık idrara çıkma şikayetlerden sadece birisidir. En sık rastlananlarındandır. İdrar yaparken yanma ve sızı, acil idrar yapma isteği, geceleri idrara kalkma vardır. Bazen sızı idrar yaptıktan sonra olur ve birkaç damla kan görülebilir. İdrar kanlı da olabilir. Hastalar genellikle idrarlarının bulanık ve kötü koktuğunu söylerler.
Gene birçok hastanın ağrılı cinsel ilişki şikâyeti vardır. Karında hassasiyet ve hatta küçük çocuklarda karın ağrısı, bulantı ve kusma da tabloya eşlik edebilir. Ateş yoktur.

KİLOYU HAREKETSİZLİK YAPAR
Nafiz Hocam, kemik erimem var. Yoğurt yesem geçer mi? Yoğurt şişmanlık yapar mı?
Ben de yoğurdu çok severim.
Bildiğimiz, içinde ek bir şey olmayanını yerim. Suyunu da içerim.
Mümkünse evde kendim cam kaplarda yaparım. Keçi yoğurdu, manda yoğurdu gibi farklı yoğurtları da mutlaka yemeye çalışırım. 100 gr doğal sofra yoğurdu yaklaşık 80 kaloridir.
Günde 1 kilo yesen 800 kalori eder.
Kilo alanlar öncelikle hareketsizlikten kilo alırlar. Yoğurt kemik erimesi için iyi bir destektir. Ama tedavinin yerini tutmaz. Hastalık düzeyinde erimeler için doktorun senin için yaptığı tedaviyi uygulamalısın.

GECE-GÜNDÜZ UYKUM VAR
24 yaşındayım. 3 yıldır gece uyusam da gündüz sürekli uykum geliyor. Memurum, işten atılma korkusu başladı. Ne yapmalıyım?
Anlattıklarına bakılırsa narkolepsi hastalığı başlamış. Uyku hastalığı da denir. Narkolepsi, beynin uyku-uyanıklık döngüsünü düzenleme işlevi ile ilgilidir. Uzun sürer. Nadir görülür. Gün içinde dayanılmaz uyku atakları olur. Ani yorgunluk yaşanır.
Nöropsikiyatrik bir durumdur. Yani hem sinir hastalıkları uzmanına hem de psikiyatri uzmanına ihtiyaç var. Bu durumu ihmal etme. En kısa zamanda nörolojiye görün.

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