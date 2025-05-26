Arkadaşlarım "Senin iyodun eksik" dedi. Nereden anladılar bilmiyorum.

İyot eksikliği nelere yol açar? Ne yapmalıyım?

İYOT eksikliği önemli bir sorundur.

Depresyon, kilo verme güçlüğü, cilt kuruluğu, baş ağrısı, yorgunluk, unutkanlık, adetle ilgili sorunlar hiperlipidemi, tekrarlayan enfeksiyonda, soğuğa karşı duyarlılık, el ve ayakların soğuk olması, zihin bulanıklığı, saçlarda incelme, nefes darlığı, böbrek işlevlerinde azalma, kas güçsüzlüğü, eklem katılığı şikayetleri olur. Doktora gitmeden, test yaptırmadan arkadaşların dedikleriyle hareket etme.



FAZLA TAKMA

21 yaşındayım. Askere gideceğim.

Memelerim şiş. Erkeklerde meme şişer mi? Şişmanım diye olur mu?

Bu duruma 'jinekomasti' diyoruz.

Jinekomasti, çesitli faktörlerin etkisiyle erkek memesinde fibroepitelyal yapıların gelişimi ve kadın memesine benzer bir görünüm kazanması olarak tanımlanabilir. Doğal bazı değişiklikler, hastalıklar, tümörler ve alınan bazı ilaçlar sonucu jinekomasti gelişebilir. Östrojen dediğimiz hormon yapımı fazla olabilir. Her 10 erkekten 6'sında bu durum olabilir.

Şişmanlıkta da bu durum sık görülür.

İç hastalıkları uzmanına muayene ol.



KİŞİYE ÖZELDİR

Şişmanın diyete başlamak istiyorum.

Yakın arkadaşım yanlış diyet yapmış, yüzü zayıfladı. Kurukafaya döndü. Bana ne önerirsiniz?

SANA özel diyet hazırlanmalı. Gittiğin diyet uzmanı sana uygun tespit ve plan yapmalı. Hızlı ve size uygun olmayan listeler sıkıntıya neden olur.

Kalori dengesi sağlanmış olmalı.

Besin çeşitliliği sağlanabilmeli. Aksi diyetler bedeni inceltmekten ziyade kas kaybı ve en çok da yüzün çökmesi ile sonuçlanmaktadır.



KABUSUM OLDU!

Romatizmam var. Ağrılar kabusum oldu! Arkadaşıma önerdiğiniz tedaviler faydalı olmuş. Bana da yol gösterebilirseniz sevinirim.

MANYETİK Alan Tedavisi (P.E.M.F.THERAPY) ve Ozon Tedavisi gibi tedaviler hem ağrının azaltılmasını hem de bedenin kendi kendini tamir etmesini sağlar. İlaç Tedavisine ek olarak bu tedavi yöntemlerini uygulatabilirsiniz.



STRES SAÇLARI DÖKER

Babamın saçları döküldü. Beni de panik sardı. Daha 26 yaşındayım ancak alnımdan yukarısı açıldı! Saç ektirdim, istediğim gibi olmadı. Daha evlenmedim bile! Ne yapmalıyım?

SİNİR stres saç döker. Sinir stresi azaltmadan saçını çoğaltamayız.

Androgenetik dökülme en yaygın saç dökülmesi sebebidir. Olabileceğin en iyisini yapmak için hormonlardan tuzlara, kan sayımından D vitaminine kadar birçok tetkik gerekir. Beslenme, uyku düzenin çok önemli. Ayrıca ozonlu PRP ve dermapen gibi saç kökü canlandırıcı teknikler uygulanabilir.