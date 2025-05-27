21 yaşındayım, beş aydır kilo veremiyorum. Doktor 'İnsülin direnci olabilir' dedi. Nedir bu hastalık?

Tehlikeli mi?

GLİKOZ bedenimizin enerjisi, benzinidir. Gıdalar bedene girer, emilir, karaciğerde glikoz üretilir.

Organlarımız da bunu kullanır. Gerek hastalara yapılan, gerekse bedenimizin doğal olarak yaptığı insülin doku ve organlara glikozun girmesini ve kullanılmasını sağlar. İnsülin direnci olan kişilerde bu etki olmaz.

HOMA-IR denilen bir test yapılır. Sonucu muayene ve diğer tetkik sonuçlarıyla yorumlanır. Gerekirse düzenleyici ilaçlar verilir.

Korkulacak bir durum değil ancak takip gerekir.



SUSUZ KALMAYIN!

3 gündür ishalim. Günde 4 kere tuvalete gidiyorum.

İflahım kesildi. Ateşim yok.

Doktora gitmem gerekir mi?

İSHAL iflahını kestiyse doktora gitme zamanı gelmiş demektir. Çünkü ishal bazen tehlikeli durumlara yol açabilir.

İshalin 3 günden fazla sürdüyse, karnında veya makatında şiddetli ağrı varsa, 38.8 derece veya üstünde ateşin oluyorsa, dışkında kan veya katran rengi varsa, susuzluk bulguların varsa, çocuğunda ishal varsa doktora başvur.

Kaybedilen sıvı kaybı yerine konmazsa ciddi tehlike yaratabilir. En kısa sürede acilen doktora git.



VARİS KABUSU

42 yaşındayım.

Torbalarımda hassaslık vardı. Doktora gittim.

"Varis var. Acil ameliyat olman gerek" dedi.

Ameliyat olayım mı? Ama çocuğum olmasa da olur.

Yine de olayım mı?

FİLMİ görsem daha net yorum yapabilirim.

Yalnız doktorunun senden beklentisi çok yüksek. Bu kötü bir şey değil. Yakın zamanda çocuk beklentili yeni evlilik gibi bir süreç varsa bir şey diyemem.

Varikosel dediğimiz hastalıktan bahsedilmiş.

Ameliyat cümlesi hepimizi olduğu gibi seni de korkutmuş. Başka bir üroloji uzmanına muayene ol. Sonra sonucu bana ilet.

Filmini gönder.



BAHARATA DİKKAT

İşim stresli. 11 aydır hastayım. Bağırsağımda iltihap çıktı. Haplar pek geçirmiyor. "Ülserli Kolit" dediler. Yediklerimden olabilir mi? Ne yapayım?

YEDİKLERİNE bedeninin verdiği tepkileri takip et. Bu şekilde "Sana özel sakınma listesi" oluşturabiliriz.

Örneğin baharatlı ve acılı yiyeceklerin hastalığın belirtilerini artırabileceği bilindiğinden bu tür gıdaların tüketilmemesi tavsiye edilir. Bakteriyel veya viral besin zehirlenmeleri hastalığı aktive edebileceğinden ülseratif kolitli hastaların gıda tüketiminde temizlik kurallarına özellikle dikkat etmeleri gerekir. Ozon tedavisi ve manyetik alan tedavisinden de faydalan.