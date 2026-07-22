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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
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Gaz problemi

Eklenme Tarihi 22 Temmuz 2026

Midemde çok gaz var. Yaklaşık iki yıldır çare bulamadım. Ne yapayım?

Önce neden gaz birikiyor onu bulmak lazım. Burnunu muayene ettir. Burnunu tıkayan bir hastalık varsa çok gaz yutarsın. Çok konuşma, sıkıntılı iç çekme, sakız çiğneme. Gazlı içecekler, hareketsizlik, çay, hızlı yemek yeme, çiğnememe, sigara içme durumunda mideye gaz dolar. Asit salınımı artar. Sebebi bul, sonra ortadan kaldır. Bol su iç. Ayağını ve karnını sıcak tut.

FAZLA TAKMA

21 yaşındayım. Askere gideceğim. Memelerim şiş. Erkeklerde meme şişer mi? Şişmanım diye olur mu?

Bu duruma 'jinekomasti' diyoruz. Jinekomasti, çesitli faktörlerin etkisiyle erkek memesinde fibroepitelyal yapıların gelişimi ve kadın memesine benzer bir görünüm kazanması olarak tanımlanabilir. Doğal bazı değişiklikler, hastalıklar, tümörler ve alınan bazı ilaçlar sonucu jinekomasti gelişebilir. Östrojen dediğimiz hormon yapımı fazla olabilir. Her 10 erkekten 6'sında bu durum olabilir. İç hastalıkları uzmanına muayene ol.

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