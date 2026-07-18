Babam 66 yaşında. Tansiyonu yüksek. Prostattan ameliyat oldu. Evlenmek istiyor. Siz ne dersiniz?

Durum zor. Evlenme kararına karışmak doktorun işi değil. Ben hangi kararı alırsa alsın yapmanız gerekenleri anlatayım. Önce iç hastalıkları ve üroloji uzmanı muayenesi şart. Hastamız bana başvurmuş olsaydı TT ekokardiyografi ve efor testi mutlaka yaptırırdım.

24 saatlik EKG holter ve tansiyon holter yapılması çok önemli bilgiler verir.

Kolesterol testleri, tam kan sayımı, TSH, tam idrar tahlili de gerekir.

GERİLİM YARATIR



40 yaşındayım. 2 hafta önce 'tansiyon yüksekliğin var' dediler. İlaç başladılar. Sadece ilaçla mı tedavi oluyor?

Sadece ilaç bir işe yaramaz. Hayat tarzı değişmezse tansiyonun kontrolü zorlaşır.

Kiloluysan zayıfla. Uyku düzenin bozuksa düzelt.

Şekerlilerden sakın.

Az ve sık ye. Düzenli spor yani haftada en az 3 gün ve en az 30 dakika tempolu yürüyüş yapman yüksek tansiyonu 4-9 mm cıva kadar düşürür. Sıkıntı stres yüksek gerilim yaratır.

Hadi hayırlısı. Bizden söylemesi.

SEDEFE BADEM YAĞI



Nafiz hocam 4 yıldır sedef hastasıyım. İlaç kullanıyorum ama hastalığım geçmedi. Hep böyle mi devam edecek?

Cildini zarar görmesin diye iyi koru.

Yaz kış güneşlen.

Enfeksiyonlardan korun.

İlaçlarını kontrol et. Bazı tansiyon ilaçları, ağrı kesiciler, sıtma ilaçları, kalp yetmezliği ve ritim düzenleyici ilaçlar, bazı antibiyotikler ve mide ilaçları sedefi arttırır.

Selenyum ve E vitaminli desteği al. Badem ve fındık yağı, ıspanak, şalgam, pancar, kara lahana ve karahindiba, brokoli, kivi, kabak, kuşkonmaz ye.

İRADE LAZIM



39 yaşındayım. KOAH hastasıyım. Astımlıyım. Ozon sigarayı bırakmama yardımcı olur mu?

Sigarayı bırakmak kendine yapabileceğin en büyük tedavidir.

Erken yaşta akciğer çalışması azalmış. Ozon tedavisi bozulmuş akciğer hücrelerinin düzelmesi için yardımcı olabilir.

Sigarayı bırakman için ilk şart "Sigarayı bırakmak istemendir" geri kalan ilaç tedavilerinden daha önemlidir. Ozon tedavisi ile birlikte bitki tedavileri nefes kaliteni arttıracaktır.

Günde 2-2.5 litre su iç.

İLAÇLARINI UNUTMA



Üç ay önce romatizma nedeniyle kortizonlu bir ilaç almaya başladım. Tiroit bezim de az çalışmaya başlamış. Bunun romatizmayla ilgisi var mı?

En azından romatizma ilacıyla ilgisi olabilir.

Kortizonlu ilaçlar, tiroit hormonunun aktif kullanılmasını azaltabilirler. Bu da tiroit bezinin çalışmasını olumsuz etkileyebilir.

Kortizonlu ilaçlar kullanılacaksa tiroit testlerini ihmal etmemek gerekir.