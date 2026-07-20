Safra kesesi taşını aldırdım. Karnımda şiş... Basurum da var. Şişkinlik nedeni o olabilir mi?

Hayır. Basurunun sebebi şişkinlik olabilir. Alınan safra kesesi taşı değil. Senin safra kesenin tamamını aldılar. Sindirim için safra gerektiren özellikle, hayvani ve yağlı gıdaları sofranda azaltmadıysan hazımsızlık şikayetin artar. Gaz, hazımsızlık şikayetin azalmaz. Ayrıca burun tıkanıklığı var mı buna bir baktır. Dışkılama ve gaz çıkartma ihtiyacın gelince erteleme. Papatya, ıhlamur, rezene, sinameki çayları iç. Hala geçmiyorsa tekrar doktor yolu göründü demektir.

DOKTORLA GÖRÜŞ

Guatr hastasıyım. Ameliyat gerekiyormuş. Gün aldım ama ameliyatın risklerini tekrar size danışmak istedim. Olayım mı?

Bu ameliyatta kanama, "Recurrent laryngeal sinir" yaralanması ve paratiroit bezlerinin hasarlanması söz konusu olabilir. Ayrıca tiroit operasyonu yapacak cerrahın çok deneyimli olmaması da daha sık komplikasyon görülme nedenidir. Bu ameliyatta herhangi bir komplikasyon riski yüzde 2'den daha az olmalıdır. Oran cerrahın tecrübesine bağlı olarak değişir. Ameliyat öncesi cerrahından alternatif tedavi yöntemleri ve riskleriyle ilgili bilgi almanı da öneririm.

YANMA VAR

3 aydır idrarımda yanma var. Doktor iki kez antibiyotik verdi. Ama problem devam ediyor. Ne yapmam gerekiyor?

İdrarda yanma devam ediyorsa ileri tetkik gerekir. Sebep mikrobikse kullanılan antibiyotik etkisiz kalmıştır. İdrar kültürü ve ortaya çıkan mikroplara hangi antibiyotiğin verilmesini gösteren antibiyogram yapılabilir. Diyabette, böbrek ve kanallarındaki taşlarda sık tekrarlayan enfeksiyonlar görülebilir.

İşin peşini bırakma.