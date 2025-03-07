70 yaşındayım. 10 senedir kasık fıtığım var. Kalp hastasıyım ancak ameliyat olamıyorum. Buna iyi gelecek bitkisel karışım önerir misiniz?

OZON tedavisi uygulamadan önce doktor olarak seni muayene etmemiz gerek.

Genel bilgi vermek gerekirse ozon tedavisi, ağrı ve enfeksiyon kontrolünde fayda sağlanabilen bir tedavidir. Bununla beraber P.R.P. tedavisi dediğimiz kişinin kendi kanından hazırlanan ve diz eklem boşluğuna enjeksiyon tedavisinden faydalanabilirsin.

KANSER KORKUSU

45 yaşında bir kadınım. Adetlerim düzenli. Kanser olmaktan korkuyorum. Meme kanseri için hangi tahlili yaptırayım dedim. CA 15-3 istediler. Bu test bende kanser varsa gösterir mi?

EVET gösterir.

Her ne kadar tarama testi değilse de istenir. Meme kanseri tanısı konmuş kişilerde takipte kullanılan bir testtir. Genellikle CA 15-3 düzeyi ne kadar yüksekse meme kanseri o kadar ilerlemiştir.

Kanser büyüdükçe CA 15-3 seviyesinde artış olur. Ayrıca karaciğer ve pankreas kanserinde de bu değer yükselebilir.

ŞİŞKİNLİĞE SİNAMEKİ

Geçen yıl safra kesesi taşı aldırdım. Ama hala karnımda şişkinlik var. Basurum da var. Şişkinliğin nedeni o olabilir mi?

HAYIR. Basurunun sebebi şişkinlik olabilir. Alınan safra kesesi taşı değil.

Senin safra kesenin tamamını aldılar. Sindirim için safra gerektiren özellikle, hayvani ve yağlı gıdaları sofranda azaltmadıysan hazımsızlık şikayetin artar.

Gaz, hazımsızlık şikayetin azalmaz. Ayrıca burun tıkanıklığı var mı diye bir baktır. Dışkılama ve gaz çıkartma ihtiyacın gelince erteleme. Papatya, ıhlamur, rezene, sinameki çayları iç. Hala geçmiyorsa tekrar doktor yolu göründü demektir.

HAREKET ETMELİSİN

Sürekli kabızlık çekiyorum. Karnım ağrıyor, tuvalette saatler geçiriyorum. Doktora da gitmedim. Acaba kabız kalmamak için ne yemeliyim?

BAZI gıdalar bağırsak hareketlerini etkileyerek kabızlığa neden olabilir.

Patates, havuç, pirinç pilavı, yayla çorbası, tarhana ve şehriye çorbası, makarna, elma, muz, mandalina, şeftali, nar gibi gıdalardan ve çay, kahve gibi kafeinli içeceklerden sakınmalısın.

ELBETTE OLABİLİR

6 ayda 8 kilo aldım. 3 aydır adet düzensizliğim var. Kilodan olabilir mi?

OLABİLİR. Son 6 ayda hayatını etkileyen stres, yeme-içme aldığın ilaçlar yeni tanı konulan bir hastalık ve buna benzer değişiklikleri tespit et.

İç hastalıkları uzmanına başvur. Şişmanlık adet düzenini etkiler. Tüylenme, meme ve rahim kanseri görülme sıklığını arttırır.

Polikistik Over, tiroit gibi hormonal hastalıklar hem adet düzenini hem de alınan kiloları izah edebilir.