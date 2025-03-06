Babama bir ay önce prostat kanseri tanısı kondu. Doktor 'Size de bakalım' dedi. 'Hazır değilim' dedim. Sadece kanla baksak.

Yetmez mi? Parmakla yapılan muayeneyi yaptırmak istemiyorum. Ne yapmalıyım?

YETMEZ. Tabii ki PSA testi gerekir.

Test normal çıkan kanser tipleri var.

Ayrıca PSA kanser dışı iltihap gibi hastalıklarda da yükselebilir. Yaşa özgü PSA normal de olsa parmakla prostat muayenesi (PRM) tüm hastalar için çok önemlidir. PSA değeri ne olursa olsun parmak muayenesinde sertlik bulunması prostat kanseri şüphesi doğurabilir. Gerekirse filmler çekilir.

Her erkek prostat muayenesi için her zaman hazır olmalı. Prostat bezin varsa muayenesi de var.



MİGREN ALARMI!

Hırdavatçıyım. Bazen çok geriliyorum. O zaman da migrenim artıyor. Baş ağrılarım sık sık tekrarlıyor. İlaçtan başka çare yok mu?

BAŞ ağrısını başlatan sebepleri tespit et. Onlardan sakın. Buna "sakınma tedavisi" diyoruz. Soğuk ve rüzgârlı havalarda başını bere, atkı gibi koruyucu bir şeyle ört. Banyo yapıp sokağa çıkma. Saçını iyice kurut.

Rüzgarda, klimanın önünde durma.

Meteorolojiyi takip et, lodosta dışarı çıkma. Sigara içme. Jöle sürme.

Açlık-tokluk, stres-keder-gerilim, aşırı yorgunluk migreni tetikler.



ÇAY ÇARPINTI YAPAR

Öğretmenim. Sık sık çarpıntım oluyor. İlaç kullanıyorum ama işe yaramıyor. Bunun bir perhizi var mı?

ÇAY, kahve, sigara gibi alışkanlıklarını terk et. Kafein içeren her türlü gıda çarpıntıyı tetikler.

Aşırı açlık-tokluk, sıcak-soğuk, aşırı baharatlı gıdalar çarpıntıyı tetikler.

Farklı hastalıklarda kullanılan bazı ilaçlar çarpıntıya neden olur. Örneğin; öksürük şurupları, bazı astım ve kronik bronşit ilaçları da çarpıntı yapabilir. Bazı göz damlaları kalp ritmini yavaşlatabilir. Stres yönetimi, ideal kilo, düzenli egzersiz, hayvansal ve katı yağlardan sakınan bir diyet, tuz alımının azaltılması, sigara içilmemesi, alkol alımının azaltılması veya hiç alınmaması ilaç dışı yardımcı uygulamalardır. Tabii yaparsan.



UZMANA GÖRÜNÜN

Kız kardeşim aşırı terliyor. Doktor 'Haşimato hastasısın' demiş. Ben de çok terliyorum acaba ben de aynı hastalığa yakalanmış olabilir miyim? Ne yapmalıyım?

BU hastalıklar tiroit bezimizin hastalıklarıdır. Tiroit bezi, iyot ve tirozinden tiroksin (T4) ve triiyodotironin (T3) yaparak, kana tiroit hormonunu salgılar. Tiroit bezi, öteki iç salgı bezleriyle ilişkili olarak etkinlik gösterir. Çalışması özellikle hipofizin salgıladığı uyarıcı tireotrop hormonunun (TSH) etkisine bağlıdır. Çeşit çeşit hastalığı vardır.

Anlattıklarına bakılırsa kız kardeşinizde HAŞİMATO TROİDİT dediğimiz bir hastalık tanımlanmış. Muhtemelen troidi çok çalışıyor. Genetik yatkınlık ihtimali olan bir hastalıktır.Bu nedenle sizin de şikayetlerinizin kaynağı bu olabilir. Mutlaka iç hastalıkları uzman muayenesi olmalısınız.



KABIZLIĞIN NEDENİ ÇOK

Sürekli kabız oluyorum. Yediklerime, içtiklerime dikkat ediyorum ama bir işe yaramıyor. Bana bir çare doktor bey...

BAZI gıdalar bağırsak hareketlerini etkileyerek kabızlığa neden olabilir Patates, havuç, pirinç pilavı, yayla çorbası, tarhana ve şehriye çorbası, makarna, elma, muz, mandalina, şeftali, nar, çay, kahveden sakınmak iyi olur. Ancak kabızlık sadece yediklerimizle ilgili değildir. Hareket azlığı, tuvalet erteleme, hava yutma, kabızlık yapan ilaçlar, hipotroidi gibi metabolizmayı yavaşlatan hastalıklar da kabızlık yapabilir. Ayrıca erkenden tedavi edilmezse basur veya hemoroit dediğimiz makat varisleri olabilir.