Nafiz hocam, 21 yaşında bir kadınım. Hem kiloluyum, hem kıllıyım, hem de şişmanım. Arkadaşlarımın arasına bile katılmak istemiyorum.

Adet düzensizliğim de beni sinirli yapıyor. Ne önerirsiniz?

DUYGUSAL ve hassas bir bayan olduğunuz kesin. Tabii bir de utangaç. Çoktan doktora gitmeliydin. Bu anlattıkların polikistik over dediğimiz bir hastalıkla uyumlu.

Yumurtalıklarındaki kistler ve hormonal farklılıkların bu şikayetlere neden oluyor. Hormon testleri ve karın ultrasonu yaptırmalısın. İlaç tedavileri, stres kontrolü ve egzersiz şart. Üzülmek hiçbir sorunu çözmez.

ÜROLOĞA GİT

Kız kardeşim 19 yaşında. 2-3 yıldır idrar kaçırma sorunu oluyor. Doktora da gittik ama sonuç alamadık. Ne yapmalıyız?

GEÇMİŞ olsun. Ani tuvalete gitme isteğiyle istemsiz olarak idrar kaçırma, fiziksel aktiviteyle idrar kaçırma, farkına varılamayan idrar kaçırma gibi idrar kaçırma çeşitleri var. Nörolojik, enfeksiyona bağlı, doğuştan gelen, geçirilmiş ameliyat, kas güçsüzlüğü gibi nedenle olabilir. Üroloji uzmanına gitmelisin.

CİLT İÇİN GEREKLİ

Nafiz bey, saçlarım zayıf ve dökülüyor. "B vitamininin 5.'sine baktır" dediler. Nerede baktırabilirim acaba?

B vitamininin 5.'si dediğimiz vitamin Pantotenik asittir. Saç yapısında önemli görevleri vardır. Laboratuvarlarda baktırabilirsin. Sağlıklı cilt, saç, göz, karaciğer ve sinir sistemi için gerekli olmaktadır. B vitamini kullanıp kontrole gitme ihtimalin de var.

KİLO ETKİLER

6 ayda 8 kilo aldım. 3 aydır adet düzensizliğim var. Kilodan olabilir mi?

OLABİLİR. Son 6 ayda hayatını etkileyen stres, yeme-içme aldığın ilaçlar, yeni tanı konulan bir hastalık ve buna benzer değişiklikleri tespit et.

İç hastalıkları uzmanına başvur. Şişmanlık adet düzenini etkiler. Tüylenme, meme ve rahim kanseri görülme sıklığını arttırır.

Polikistik Over, tiroit gibi hormonal hastalıklar hem adet düzenini hem de alınan kiloları izah edebilir.

MİDEM AĞRIYOR

Şarküteride çalışıyorum. Mide ağrısı sorunu yaşıyorum. Ne yapmalıyım?

ÖNCE hastalığına uygun yaşam şekline geç.

Muhtemelen yemek borusu mide iltihapları ve on iki parmak bağırsak iltihap ülserleri bir arada devam ediyor. İç hastalıkları uzmanı muayenesi, ilaç ve takip rotasını takip et.

Söylenenleri uygulamazsan şikayet etmekten vazgeç çünkü tekrarlar.