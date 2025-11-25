PODCAST CANLI YAYIN
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

Eklenme Tarihi 25 Kasım 2025

Evlendikten sonra kilo almaya başladım. Zayıflayamıyorum. Hasta mıyım? Hangi doktora gitmeliyim?

Avukata gitme de hangi doktora gidersen git. Şaka bir yana evlilik beslenme düzenini, psikolojik ortamı, sosyal aktiviteleri değiştirir. Hareketsizlik, beslenme alışkanlıkları, yaş, doğumda alınan kilolar, sigara ve alkol şişmanlığa neden olur. Sen de bu nedenlerle kilo aldıysan düzeltmelisin. Kilo alma devam ederse önce iç hastalıkları uzmanına başvur.

KORKU HASTA EDER


1 yıldır Hepatit B taşıyıcısıyım. 'Aman dikkat et' denilmesinden bıktım. Bu işin özeti nedir? Lütfen yardım edin...

Önce senin yaptığın gibi doğru bilgilenmeliler. Korku bağışıklık sistemini zayıflatır. Hastalar yılda bir kez tetkiklerini yaptırmalı. Birlikte yaşadığı kişilerin testleri yapılarak, aşılanması gerekenler aşılanmalıdır. Diğer sebeplerle tedavi olurken HBV taşıyıcılığı konusunda doktorunu bilgilendirmelidirler. Hekim bilgisi dışında rastgele ilaç almamalılar. Kilo almaktan kaçınmalı. Fazla kilolarını vermelidirler.


DİYABETE OZON


2 yıldır şeker hastalığım var. Arkadaşım da şeker hastası. Ozon tedavisi yaptırmış iyi gelmiş. Ben de yaptırabilir miyim? İşe yarar mı?

Ozon tedavisi uzun yıllardır şeker hastalığı tedavisinde diğer tedavilerle kombine olarak kullanılmaktadır. Ozon bakteri, virüs ve mantarlara karşı koruyucudur. Bağışıklık sisteminin yanında tüm doku ve organların çalışmasını olumlu etkiler. Şeker hastalığına bağlı yaraların tedavisinde de başarılıdır. Uygulamayı yapacak doktorun muayenesi sonrası ozon tedavisinin hangi yolla ve ne kadar uygulanacağı netleşir. Ayrıca manyetik alan tedavisi de şeker hastalığında ve neden olduğu sorunlarda destekleyici bir tedavidir.

