Evlendikten sonra kilo almaya başladım. Zayıflayamıyorum. Hasta mıyım? Hangi doktora gitmeliyim?

Avukata gitme de hangi doktora gidersen git. Şaka bir yana evlilik beslenme düzenini, psikolojik ortamı, sosyal aktiviteleri değiştirir. Harekesizlik, beslenme alışkanlıkları, yaş, doğumda alınan kilolar, sigara ve alkol şişmanlığa neden olur. Sen de bu nedenlerle kilo aldıysan düzeltmelisin. Kilo alma. Devam ederse önce iç hastalıkları uzmanına başvur.

BEHÇET BULAŞICI DEĞİL

Nafiz hocam bana 4 yıl önce Behçet tanısı kondu. Herhangi bir ilaç kullanmıyorum. Şimdi eşimde lekeler oluştu. Ne olduğu bilinmiyor. Behçet ile ilgili mi?

Behçet hastalığı takip edilen romatizmal grup bir hastalıktır. Etkilediği organa ve şiddetine göre ilaçlı takibi yapılır. Bu nedenle düzenli olarak uzman takibinde kalmanız gerekir. Bize başvuran hastalarımızda ozon tedavisi uyguluyoruz. Behçet hastalığı bulaşıcı değildir. Başka birine bulaşmaz.

KORKUYORUM

21 yaşında bir bayanım. Bildiğiniz gibi günün birinde evleneceğim. Ama ben tanımadığım bir erkekle nasıl baş başa uyuyabilirim.

Korkuyorum.

Öncelikle sakin ol. Evlilik tanışır tanışmaz yapılan bir uygulama değil. Yani panikten böyle düşünme. Görüşme, söz, nişan süreçleri var. Yani Kişiler ve aileleri tanışıyor, konuşuyor. Karar veriyor. Evlilik sonra. Ayrıca evlilik bedensel ve ruhsal farklılaşmaya da neden olur. Bu hali de yavaş yavaş tecrübe edineceksin. Zaten güvenemeyeceğin bir damat adayıyla da evlenme. Bu durum için etrafından, psikologdan mutlaka destek al. Panik olacak bir durum yok. Milyarlarca insan evleniyor.



SALAM SANA YASAK

Babam 12 yıldır hipertansiyon hastası. Şimdi kolesterolü de yükselmiş. İlaca başladı. O da hapı var diye yağlılara başladı. Bu normal mi?

Hayır Normal değil. Beslenme alışkanlığını, hayat tarzını değiştirmeyen kişiler hastalığın pençesinden kurtulamazlar. Hastalığa uyum sağlamazlarsa hastalığı değil kendilerini kandırırlar. Kolesterol düşürücü ilaçları kullananlar, doymuş yağlardan zengin besinler ile beslenmemelidirler. Hastalar, katı yağlar, margarin, kuyruk yağı, tereyağı, yumurta sarısı, kaymak, krema, yağlı süt, yağlı yoğurt, kırmızı et, sucuk, sosis, salam, pastırma, sakatatlar, yağda kızartılmış tüm besinler, çikolata, gofret, kakaolu yiyecekler, hazır satılan tüm yiyeceklerden uzak durulmalıdır.

STRESE BAĞLAMA

24 yaşındayım. 5 aydır saçım dökülüyor. Herkes stres diyor. Stres hapı alsam geçer mi?

Sendeki şikayetler sadece strese mi bağlı bunu bilemeyiz. Çünkü muayene etmeden bazı tahlilleri yapmadan var olan streslerimize atıfta bulunmak kolaycılık ve ihmalkarlık olur.



Bazı vitaminlerin, minerallerin eksikliği, hormon bozuklukları her iki şikayetine de sebep olabilir. Yumurtalıklarla ilgili hastalıklar, kullanılan çeşitli ilaçlar, depresyon birbirine benzeyen şikayetler yapabilir. Her bir şikayetini başka bir hastalıkta yapabilir.