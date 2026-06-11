Tera Yatırım'dan dijital atılım: Yapay zeka destekli mobil uygulama geliyor
Daha yaygın yatırımcı kitlesine ulaşmak için çalışmalara hız verdiklerini söyleyen Tera Yatırım Genel Müdürü Sarpyener, bu kapsamda yapay zeka destekli uygulamaları devreye alacaklarını ifade etti.
Giriş Tarihi:
Tera Yatırım Genel Müdürü Emir Münir Sarpyener, bireysel yatırımcı tabanını, dijital atılım ve yapay zekâ destekli uygulamalarla büyüteceklerini söyledi. Sarpyener "Hedefimiz, Anadolu'nun potansiyelini piyasalara, piyasaların derinliğini Anadolu'ya taşımak" dedi.
Yatırımcı için yapay zeka odaklı bir uygulama üzerinde çalıştıklarını anlatan Sarpyener, "Geliştireceğimiz mobil uygulama, yatırım haritası çizecek, yatırımcıya yol gösterecek, yapay zeka desteğiyle model portföy önerisi yapacak ve piyasalardaki gelişmelerden hızlı bir şekilde haber verecek" diye konuştu.
Tera Portföy'ün yüzde 100 iştirakleri olduğunu hatırlatan Sarpyener, yönetilen varlık büyüklüğünün 330 milyar lira seviyesine ulaştığını, 280 bine yakın yatırımcıya temas ettiklerini söyledi. Sarpyener, şirketin sürdürülebilir kârlılığında itici gücün halka arzlar olduğunu kaydederek, "Piyasa bizi halka arzlarla tanıyor. 2025 sonuna kadar toplam büyüklüğü 348 milyon dolar olan 13 halka arza aracılık ettik. 2026'ya da halka arzlarda hızlı başladık" dedi.
11 Şubat- 4 Mart arasında gerçekleştirdikleri 4 halka arzdan söz eden Sarpyener, şöyle konuştu: "22 gün uykusuz kalarak 4 şirketin halka arzını gerçekleştirdik. 22 günde gerçekleştirdiğimiz bu halka arzlar, operasyonel hız ve yatırımcı güveni açısından dünya literatürüne girebilecek bir rekordur. Önümüzdeki dönemde halka arzını planladığımız şirket sayısı ise 20'ye yakın."
Yatırımcı için yapay zeka odaklı bir uygulama üzerinde çalıştıklarını anlatan Sarpyener, "Geliştireceğimiz mobil uygulama, yatırım haritası çizecek, yatırımcıya yol gösterecek, yapay zeka desteğiyle model portföy önerisi yapacak ve piyasalardaki gelişmelerden hızlı bir şekilde haber verecek" diye konuştu.
Tera Portföy'ün yüzde 100 iştirakleri olduğunu hatırlatan Sarpyener, yönetilen varlık büyüklüğünün 330 milyar lira seviyesine ulaştığını, 280 bine yakın yatırımcıya temas ettiklerini söyledi. Sarpyener, şirketin sürdürülebilir kârlılığında itici gücün halka arzlar olduğunu kaydederek, "Piyasa bizi halka arzlarla tanıyor. 2025 sonuna kadar toplam büyüklüğü 348 milyon dolar olan 13 halka arza aracılık ettik. 2026'ya da halka arzlarda hızlı başladık" dedi.
11 Şubat- 4 Mart arasında gerçekleştirdikleri 4 halka arzdan söz eden Sarpyener, şöyle konuştu: "22 gün uykusuz kalarak 4 şirketin halka arzını gerçekleştirdik. 22 günde gerçekleştirdiğimiz bu halka arzlar, operasyonel hız ve yatırımcı güveni açısından dünya literatürüne girebilecek bir rekordur. Önümüzdeki dönemde halka arzını planladığımız şirket sayısı ise 20'ye yakın."
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Dilek Demir Takvim.com.tr Ekonomi