Tera Yatırım'dan dijital atılım: Yapay zeka destekli mobil uygulama geliyor

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Dilek Demir Takvim.com.tr Ekonomi

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Tera Yatırım Genel Müdürü Emir Münir Sarpyener, bireysel yatırımcı tabanını, dijital atılım ve yapay zekâ destekli uygulamalarla büyüteceklerini söyledi. Sarpyener "dedi.Yatırımcı için yapay zeka odaklı bir uygulama üzerinde çalıştıklarını anlatan Sarpyener, "" diye konuştu.Tera Portföy'ün yüzde 100 iştirakleri olduğunu hatırlatan Sarpyener, yönetilen varlık büyüklüğünün 330 milyar lira seviyesine ulaştığını, 280 bine yakın yatırımcıya temas ettiklerini söyledi. Sarpyener, şirketin sürdürülebilir kârlılığında itici gücün halka arzlar olduğunu kaydederek, "" dedi.11 Şubat- 4 Mart arasında gerçekleştirdikleri 4 halka arzdan söz eden Sarpyener, şöyle konuştu: "