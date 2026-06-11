Kuzey İrlanda'da ırkçı şiddet! Belfast'ta 5 Türk esnafın iş yeri yakıldı
Somalili bir sığınmacı, İrlandalı'yı ağır yaraladı. Provokatörler devreye girdi, başta Belfast olmak üzere birçok bölge alev aldı. 5 Türk'ün işyeri de saldırıya uğradı...
Giriş Tarihi:
İngiltere'ye bağlı Kuzey İrlanda, günlerdir devam eden ırkçı saldırılar ve sokak olaylarıyla sarsılıyor. Olayların merkezinde yer alan kentlerde sığınmacıların yaşadığı evler, araçlar ve iş yerleri saldırıya uğrarken, sokaklar ateşe verilen araçlar ve yükselen alevlerle savaş alanını andırdı. Polis ekipleri çok sayıda noktada müdahalede bulunmasına rağmen olayların önüne geçmekte zorlandı.
Güvenlik güçleri de saldırganların hedefi haline geldi. Irkçı gruplar, saldırıyı gerçekleştiren Sudanlı sığınmacının tutuklanmasına rağmen tepkilerini tüm göçmenlere yöneltti. Sosyal medya üzerinden örgütlenen aşırı sağcı gruplar, toplu sınır dışı çağrıları yaparken birçok bölgede yabancılara ait mülkler hedef seçildi. Yaşanan şiddet dalgasından Türk toplumu da etkilendi. İlk belirlemelere göre 5 Türk vatandaşına ait dükkân saldırılar sırasında yakılarak kullanılamaz hale geldi. Türk esnafın yılların emeği olan iş yerleri alevlere teslim olurken, bölgede yaşayan Türkler güvenlik endişesi yaşamaya başladı.
Güvenlik güçleri de saldırganların hedefi haline geldi. Irkçı gruplar, saldırıyı gerçekleştiren Sudanlı sığınmacının tutuklanmasına rağmen tepkilerini tüm göçmenlere yöneltti. Sosyal medya üzerinden örgütlenen aşırı sağcı gruplar, toplu sınır dışı çağrıları yaparken birçok bölgede yabancılara ait mülkler hedef seçildi. Yaşanan şiddet dalgasından Türk toplumu da etkilendi. İlk belirlemelere göre 5 Türk vatandaşına ait dükkân saldırılar sırasında yakılarak kullanılamaz hale geldi. Türk esnafın yılların emeği olan iş yerleri alevlere teslim olurken, bölgede yaşayan Türkler güvenlik endişesi yaşamaya başladı.
Dilek Demir Takvim.com.tr Dünya