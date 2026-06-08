Evlendikten sonra kilo aldım. Zayıflayamıyorum. Hasta mıyım? Hangi doktora gitmeliyim?

Avukata gitme de hangi doktora gidersen git. Şaka bir yana evlilik beslenme düzenini, psikolojik ortamı, sosyal aktiviteleri değiştirir.

Harekesizlik, beslenme alışkanlıkları, yaş, doğumda alınan kilolar, sigara ve alkol şişmanlığa neden olur.

Sen de bu nedenlerle kilo aldıysan düzeltmelisin.

Devam ederse önce iç hastalıkları uzmanına başvur

SARIMSAK ŞART



5 yıldır tansiyonum yüksek. İlaç kullanmayı sevmiyorum. Zaten kullanmıyorum da. Zararları olduğunu biliyorum. Bana doğal gıdalardan destek önerebilir misiniz?

Doğal gıdalar destek.

Özellikle ani durum tedavisi olarak da kesinlikle kullanılmaz. Havuç, portakal gibi renkli sebze ve meyvelerdeki flavanoid hipertansiyona çok iyi geliyor. Muz, elma, ananas, mango, şeftali, turunçgiller ve kavunda faydalı maddeler var. Sarımsağı sofrandan eksik etme.

KAŞINTI YAPAR



Nafiz hocam, 4 aydır makatım kaşınıyor. Parazit vardır dediler. İlaç aldım, geçmedi. Sorunum ne? Bana yardım edin...

Olabilir. Makat kaşıntısı yapan onlarca hastalık var. Mantar, alerji, kafeinli içecekler, alkol, süt ve süt ürünleri, fındık, domates, çikolata, baharatlı yiyecekler, kalın bağırsak (kolonrektum) ve özellikle kıl dönmesi ve basur gibi hastalıklar makat bölgesinde kaşınmaya neden olabilir. Bir kez daha kontrole git, tedaviye başla.