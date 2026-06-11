Rize'de yaş çay üretiminde yeni model: Migros alım güvencesiyle devreye giriyor

Rize Valiliği koordinasyonunda Migros, Rize Belediyesi, Çaykur ve Rize Ticaret Borsası ortaklığıyla yaş çay tarımında kaliteyi ve verimliliği artıracak yeni bir üretim modeli hayata geçirildi. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.)

Düzenlenen imza törenine; Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Migros Grubu Pazarlama İcra Kurulu Üyesi Ekmel Baydur, Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan ve GürAta ve Zzef Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Gürkan katıldı. Bu modelle Rize'de yaş çay tarımında; üretim planlamasından toprak sağlığına, eğitim ve teknik rehberlikten lojistik ve pazara erişime kadar uzanan bütüncül bir değer zinciri oluşturuluyor. Modelin önemli ayaklarından birini de üreticiye sağlanan alım güvencesi ve pazara erişim oluşturuyor.