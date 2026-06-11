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Rize'de yaş çay üretiminde yeni model: Migros alım güvencesiyle devreye giriyor

Çayda üretimin ve kalitenin artırılması, arz güvenliğinin sağlanması hedefiyle yeni bir model için düğmeye basıldı. Migros'un, Rize Valiliği koordinasyonunda hayata geçirdiği projeyle, üreticilere alım güvencesi ve pazara erişim imkanları sunulacak...

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Rize'de yaş çay üretiminde yeni model: Migros alım güvencesiyle devreye giriyor
Rize'de çay üretiminde yeni bir model hayata geçiyor. Migros'un, çayın kalitesini artırmak, üretimin sürekliliğini sağlamak ve toprağın verimini korumak amacıyla başlattığı proje, Rize Valiliği koordinasyonunda; Rize Belediyesi, Rize Ticaret Borsası, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, GürAta ve Zzef iş birliğiyle gerçekleştiriliyor.
Rize Valiliği koordinasyonunda Migros, Rize Belediyesi, Çaykur ve Rize Ticaret Borsası ortaklığıyla yaş çay tarımında kaliteyi ve verimliliği artıracak yeni bir üretim modeli hayata geçirildi. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.)Rize Valiliği koordinasyonunda Migros, Rize Belediyesi, Çaykur ve Rize Ticaret Borsası ortaklığıyla yaş çay tarımında kaliteyi ve verimliliği artıracak yeni bir üretim modeli hayata geçirildi. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.)

Düzenlenen imza törenine; Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Migros Grubu Pazarlama İcra Kurulu Üyesi Ekmel Baydur, Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan ve GürAta ve Zzef Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Gürkan katıldı. Bu modelle Rize'de yaş çay tarımında; üretim planlamasından toprak sağlığına, eğitim ve teknik rehberlikten lojistik ve pazara erişime kadar uzanan bütüncül bir değer zinciri oluşturuluyor. Modelin önemli ayaklarından birini de üreticiye sağlanan alım güvencesi ve pazara erişim oluşturuyor.
Rize'de yaş çay üretiminde yeni model: Migros alım güvencesiyle devreye giriyor-3

YERLİ HAMLESİ

İş birliği imza töreninde konuşan Migros Grubu Pazarlama İcra Kurulu Üyesi Ekmel Baydur, "Amacımız, yerli üretimin artırılması, ithalatın azaltılması, üretim planlaması ve alım garantisi sayesinde kalitenin artması ve arz güvenliğinin sağlanması. Rize'de çay üreticilerimizi eğitim ve alım güvencesiyle destekliyoruz. Toprağın verimini artırarak coğrafi işaretli çayımızı daha yüksek kaliteli ve daha sürdürülebilir hale getiriyoruz" ifadelerini kullandı.
Rize'de yaş çay üretiminde yeni model: Migros alım güvencesiyle devreye giriyor-4
ÜRETİCİ EĞİTİMLE DESTEKLENECEK

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, "Hayata geçirdiğimiz bu iş birliği; iyi tarım uygulamaları hedeflenerek toprağın doğal yapısını koruyan, sürdürülebilir üretim anlayışını esas alan, üretimden pazara kadar tüm süreci kapsayan örnek bir model. Üreticimizin eğitimle desteklenmesi, alım güvencesiyle ekonomik sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi ve çayımızın kalite standardının daha da yükseltilmesi, bizim için son derece kıymetli" dedi.
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Rize'de yaş çay üretiminde yeni model: Migros alım güvencesiyle devreye giriyor-6 Rize'de yaş çay üretiminde yeni model: Migros alım güvencesiyle devreye giriyor-7 Rize'de yaş çay üretiminde yeni model: Migros alım güvencesiyle devreye giriyor-8
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