Gayrimenkulde "arsa paylı konut" dönemi: ArsaVev'den ilk 4 ayda %42 rekor büyüme!

Öztürk, birçok konut markasına öncülük yaptıklarını söyleyerek, "" dedi.3 yıllık bir marka olduklarını hatırlatan Öztürk, "" şeklinde konuştu.Kuşadası Nuova'nın aralık ayında teslim olacağını söyleyen Öztürk, şöyle devam etti: "

Bülent Öztürk, "" dedi. İzmir'in merkezinde Uzundere'de bir arsalarının olduğunu aktaran Öztürk, "" diye konuştu.Bülent Öztürk, Foça'da 70, 100 ve 200 metrekare olarak değişen evler yaptıklarını belirterek, "" dedi.Şu anda kaba inşaatların bittiğini söyleyen Öztürk, "" diye konuştu.