Gayrimenkulde "arsa paylı konut" dönemi: ArsaVev'den ilk 4 ayda %42 rekor büyüme!
ArsaVev Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk, birçok konut markasına öncülük yaptıklarını belirterek, 'Bu yıl kendi markalarının yanına arsa koyarak satışa başlayacaklarını görüyoruz. 'Rakip geliyor' diyorlar ama bilakis pazarı büyütüyor' dedi.
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Arsa ve arsadan kat karşılığı konut konusunda uzmanlaşmış bir gayrimenkul geliştirme şirketi olan ArsaVev, sunduğu modelle sektöre hareket getirdi. ArsaVev Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk, inşaat yapım süreçlerinin başlamasıyla satışlarda ciddi artış yaşadıklarını ifade ederek, "Birinci el konutta neredeyse yaprak kımıldamayan bir dönemde, biz insanların yepyeni, deprem güvenliği sağlanmış, yeni yönetmeliklere uygun bir eve, ikinci ellerden bile daha uygun fiyata sahip olabilmesini sağlamış olduk. Bu çok güzel, gurur verici bir durum" dedi. Konuta erişimin zor olduğu bir dönemde sundukları modele Türkiye'nin ihtiyacı olduğunu anlatan Öztürk, "Ama bu modelin regüle olmaya da ihtiyacı var. Yani bunun bir yönetmeliğinin olması lazım. Bu ne bir arsa satışı, ne bir ev satışı. Bu bir arsa ve ev satışı. O yüzden de Ticaret Bakanlığı'na 1.5 yıl önce bir yönetmelik önerisi yolladık. Onlar da bir mukteza hazırladı. Bununla ilgili ilerliyoruz. Çok öne alınması gereken bir konu olduğunu düşünüyorum" ifadesini kullandı.
4 AYDA YÜZDE 42 BÜYÜME
Öztürk, birçok konut markasına öncülük yaptıklarını söyleyerek, "Pek çok firmanın bu yıl kendi markalarının yanına arsa koyarak satışa başlayacağını görüyoruz. 'Rakip geliyor' diyorlar ama bilakis pazarı büyütüyor. Satışlarımız yükselerek devam ediyor.
Satışlarımıza en ufak bir olumsuz yansıması olmadığı gibi, pozitif katkıları oldu. İlk 4 ayda yüzde 42 büyümeyle yani bir önceki yıla göre yüzde 42 büyümeyle başladık" dedi.
3 yıllık bir marka olduklarını hatırlatan Öztürk, "3 yıl içerisinde arsa satışlarını tamamlayıp, kat karşılığı verdiğimiz, müteahhide transfer edip inşaatını denetlediğimiz projelerimiz artık hayata geçiyor" şeklinde konuştu.
KUŞADASI NUOVA ARALIKTA TAMAM
Kuşadası Nuova'nın aralık ayında teslim olacağını söyleyen Öztürk, şöyle devam etti: "Şu anda burada deniz manzaralı evler 8 milyon liradan el değiştiriyor. Karaya bakanlar da 6-6.5 milyon liralara satılıyor. İnsanlar zamanında arsa payıyla 1.5-2 milyon liralardan buraya sahip oldu. Bu modelin en önemli avantajlarından biridir."
UZUNDERE'DE SATIŞA ÇIKILDI
Bülent Öztürk, "Avşa'da çok az sayıda yerimiz vardı. 50-60 tane. Satışa bir çıktık, hemen bitti. Müteahhide verdik. Denize sıfır" dedi. İzmir'in merkezinde Uzundere'de bir arsalarının olduğunu aktaran Öztürk, "Bence İzmir'in en kıymetli arazilerinden. Bütün imar işleri tamamlanmak üzere. Satışa çıktık. Arsa paylarını satıyoruz. İçinde 160 odalı bir otel olacak. 2 bin konutluk bir proje. Biz 700 tane satış gerçekleştirmişiz. 900 adede ulaştığımızda, satışları durdurup müteahhide vereceğiz" diye konuştu.
FOÇA'DA 6 AY ERKEN TESLİM
Bülent Öztürk, Foça'da 70, 100 ve 200 metrekare olarak değişen evler yaptıklarını belirterek, "70 metrekarelik villaların 35 metrekaresi alt, 35 metrekaresi de üst kat. 150 metrekare de bahçeleri olan evler yaptık. İsteyenlere birleştirme imkanı da sunduk. Ama ağırlıklı 70 metrekarelik mini villalar tercih edildi" dedi.
Şu anda kaba inşaatların bittiğini söyleyen Öztürk, "380 adet yer yapılacak. Bu yıl neredeyse yüzde 70'i tamamlanacak. Yani teslim edip devam edeceğiz. Önümüzdeki sene hazirana kadar da geri kalanları teslim edilmiş olacak. Teslim süremizin yaklaşık 6 ay öncesinde teslim yapmış olacağız" diye konuştu.
ÇİFTLİKKÖY PROJESİ BAŞLIYOR
Yalova Çiftlikköy projesinin ruhsatının alınmak üzere olduğunu belirten Öztürk, "Çalışmalar başlıyor. 618 konutluk, içinde 80 odalı Mövenpick Living Oteli yer alan, Yalova'ya da değer katacak bir proje" diye konuştu.
Yalova'da organize sanayide ve tersanelerde çalışanların, iş için gelenlerin nitelikli konut sıkıntısı yaşadığını söyleyen Öztürk, "Biz hem kısa süreli konaklamalar hem de orta vadede konaklamalar için çok güzel bir konsept geliştirdik. Ve bu projeyi hayata geçirdik. Ruhsat alınıyor. Şantiyesi kuruldu ve artık başlıyoruz" ifadesini kullandı.
Yalova'nın deprem bölgesinde olduğuna dikkat çeken Öztürk, "Biz yıllardır bir deprem uzmanıyla çalışıyoruz. Yoshinori Moriwaki her bir projemizde rapor hazırlıyor. Moriwaki burada yapısal çelik kullanılmasını tavsiye etti. Zeminimizde bir sorun olmamasına karşın, Yalova deprem riski olan bir bölgedir. Bu projemizde Türkiye'de 25 yıldır 3 milyon metrekare yapısal çelikle konut üretmiş bir markayla anlaştık" diye konuştu.
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Dilek Demir Takvim.com.tr Ekonomi