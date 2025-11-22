Babamın saçları döküldü. Beni de panik sardı. Daha 26 yaşındayım ancak anımdan yukarısı açıldı! Saç ektirdim, olmadı. Ne yapmalıyım?

ANDROGENETİK saç dökülmesi çok yaygın saç dökülmesi sebebidir. Hormonlardan, tuzlara, kan sayımından, D vitaminine kadar birçok tetkik gerekir. Beslenme, uyku düzenin çok önemli. Ayrıca ozonlu PRP vedermapen gibi saç kökü canlandırıcı, kuvvetlendirici teknikler uygulanabilir. Sinir stres, saçları daha çok döker.



MENOPOZ ÖNEMLİ

53 yaşındayım. 2 yıldır adet görmüyorum. Kemik erimem başlamış mıdır? Neden menopozda kemikler erir?

Kemik erimesinin birçok nedeni var. Bir tanesi menopoz. Her kadında menopoza girer girmez kemik erimez. İçki ve sigara kullanımı, hareketsiz yaşam, tiroit hormonu kullanımı, uzun süreli akciğer hastalıkları, iltihaplı bağırsak hastalıkları, romatizmal hastalıklar, erkeklerde prostat, kadınlarda ise meme kanseri tedavisi görmek, organ nakli kemik erimesi yapabilir. Kadınların menopoza girmesiyle birlikte, kemikleri koruyucu etkisi olan östrojen hormonu azalıyor ve bunun sonucunda kırık riski artıyor.

GENÇLİĞİMDEN BERİ BÖYLE

58 yaşındayım. Gece idrara çıkıyorum. Ama gençliğimden beri benim alışkanlığım böyle. Prostat mıyım?

Her erkekte prostat bezi vardır. Tekrar ediyorum, Prostat hastalık ismi değildir. Organın ismidir. Görme organı göz, duyma organı kulak gibi prostat da bir organ ismidir. 45 yaşından sonra yılda bir kez muayene olmak iyidir. Böylece şikayet olmaksızın başlayan hastalıkları tespit edebiliriz.

Prostat bezinin büyümesi sık gördüğümüz bir durumdur. Geceleri sık sık idrar yapmak ihtiyacı, kesik kesik idrar yapmak, idrarın başında ve sonunda kan damlaması, uzun bekleyişten sonra çok az idrar yapmak, idrarın çatallanarak yapılması gibi şikayetlerle kendini gösterir.