Doktor depresyonda olduğum için ilaç verdi. Hanımla da yan yana gelemiyoruz. Resmen eşimden soğudum. Ne yapmam lazım?

UMUTSUZLUK, kızgınlık gibi duygular cinsel duyguların ortaya çıkmasını engelleyebilir. İşin ilginç yanı depresyonu tedavi etmek için kullanılan ilaçlar da cinsel isteksizliğe neden olabilir. Bence ilacı veren doktorla bu durumu konuşarak bir süre ilacı kullanmayı kes. Eşler duygusal dünyalarını paylaşmalıdır.

Eğer sorunun kaynağını eşine anlatmazsan, eşin kendi ihtimallerini düşünebilir. En kötü ihtimal ise başka bir kadın ihtimali olması fikridir.

EŞİM ÇOK MUTSUZ

Nafiz bey, 49 yaşındayım. Erken boşalma ve sertleşme sorunu yaşıyorum. İlişkide eşimi ve beni mutsuz ediyor. Ne yapmalıyım?

ORGANLA ilgili tetkikleri yaptırmak önemli. Penil Doppler USG, Testosteron ve TSH testleri yapılmalı. Tam kan sayımı, şeker yükleme testi gerekebilir. Hem üroloji hem de iç hastalıkları uzmanı takibi iyi olur. Ayrıca ilişki öncesi eşinizle sevişme dönemini uzun tutmanız iyi olacaktır.



MORALİM BOZUK

32 yaşındayım. Eşimle ilişkimizde sertliğim 10 dakika sürmesine rağmen eşim tatmin olamıyor. Moralim de bozuluyor. Bu da mı erken boşalma?

CİNSEL ilişkide zevk alma durumu sadece cetvelle, dakikayla ilgili değil. Eşinizi tanıyın, anlayın.

Korkularını, hassasiyetlerini bilin.

Meraklarını giderin. Cinsellik eşler arasında bile konuşulmayan, paylaşılmayan bir konu olunca herkes kendi kendini ölçüp hesap kesiyor.



SABRETMELİSİN

4 aydır eşimle evliyiz. Eşimle birlikte olamıyoruz. Korkuyorum. İkimiz de mutlu değiliz. Çocuğumuz olmazsa eşim başka kadınlara bakar mı diye bunalımdayım. Hangi doktora gidelim sizce?

BUNUN adı vajinismus.

Gerçi senin için adından ziyade iyileşmesi önemli. Sık karşılaşılan bir şikâyettir. Kadın cinsel organının girişindeki kasların kişinin isteği dışı kasılarak cinsel birleşmenin acılı veya imkânsız olacağından korkulur.

Eşinle birlikte bu korkunu paylaş.

Ayrıca psikolog, iç hastalıkları uzmanı ve kadın hastalıkları ve doğum uzmanından yardım alman gerekir. Korkma. Sabret.