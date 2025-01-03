Doktorum ben çok çalışıyorum. İş yerinde stresim de çok. 2 yıldır eşimle beraber olmadan bitiyorum. Fırsat bulup doktora da gidemedim. Erken boşalma sorunu yaşıyorum. Tedavisi var mı?

VAR. Öncelikle psikolog ve hatta psikiyatrist değerlendirmesi ve önerileri al. Geciktirici kremler, bazı ilaçlar erken boşalma tedavisinde kullanılıyor. Eşinle konuyu paylaş. Birlikte çözümler üretmeye çalış.

Uyku, beslenme, gerilim, yorgunluk, uygun mekân ile ilgili düzensizlikler erken boşalmaya çanak tutar.



EŞİM SAKİN AMA...

4 aydır evliyiz. İyi huylu sakin bir adam. Ama bana pek yanaşmıyor. 2 kere beraber olduk. Şimdi ben mi söyleyeceğim bu işi?

YENİ evli çiftler bu sorunu yaşayabilir.

Utangaç erkek veya bayanlar sosyal olarak sıkıntı çeker. Bazen konuşmadan dokunarak anlaşmanız gerekebilir.

Eşler diğerini teşvik edici olmalıdır. Neticede başka biri o an size yardımcı olamaz.



HALA ÇOCUK YOK

30 yaşında evli oğlum var. 5 aydır çocuk olmadı. Kısır mı acaba?

ANLATTIKLARINA göre sabredecek kadar vakit var. 1 yıl korunmasız cinsel ilişkiye rağmen gebelik söz konusu olmaz ise infertilite dediğimiz kısırlık ihtimali araştırılabilir. Erkek kısırlığı çeşitli nedenlerle olabilir. Hormonal nedenler, genetik nedenler, varikosel, geçirilmiş cerrahi ameliyatlar, çevresel ve kimyasal etkenler, doğumsal anomaliler, uyuşturucu maddelerin kullanımı, hormonal düzensizlikler, kimyasal maddelerin dumanı kanserojen etkileri nedenler arasındadır.

Çocuğu olmayan erkek üroloji uzmanına gitmeli.



ÇAYI AZALTSIN

Annem idrar kaçırıyor. Ürolojiye gittik, doktor ilaç verdi ama fayda etmedi. Ne yapmalıyız?

BEZ bağlama konusunda annenizi ikna edin.

İdrar yolu ve mesane hastalıkları, hipertansiyon, tiroit bezinin çok çalışması, şeker ve stres idrar kaçırmaya neden olabilir.

İlaç tedavi etmezse diğer ihtimalleri araştırmamız gerekir. Sıvı alımını akşam saatlerine bırakmasın. Çay sık idrara çıkartır.



51'İNDE PROSTAT

Nafiz hocam, 51 yaşındayım. İdrarda kanamam oldu. Meğer prostatım büyümüş. Ne yaptıysam PSA değerimi düşüremedim. Başka doktora göstereyim mi?

HASTALIKLARIN çözümü adım adımdır.

Aynı doktorun takibinde kal. Sonraki aşamayı başlatalım. Biyopsi alınması gerekebilir.

Başta kanser olmak üzere bazı ihtimaller açısından Biyopsi önemlidir. Mutlaka iç hastalıkları uzmanına görünmelisin.