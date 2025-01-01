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Sütle aşka gel

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

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Eklenme Tarihi 1 Ocak 2025

HABERİ
SESLİ DİNLE

54 yaşındayım. 2 aydır menopozdayım. Eşim "Cinsel hayatımız da bitecek mi" diye soruyor? Bundan sonra ilişki için neler yapmalıyım?
MENOPOZ doğal bir durumdur.
Hormon değişiklikleri bedeni ve ruhu etkiler. Cinsel organda değişiklikler meydana gelebilir. Önyargılarınızdan kurtulun. Eşinizle daha fazla vakit geçirin. Süt ve sütlü gıda alın. Fasulye, soya fasulyesi, elma, hurma, kereviz sapı, nar, meyan kökü, şeftali, lahana, domates, incir, brokoli, armut, kiraz, maydanoz, kimyon, dereotu tüketin.
Cinsel ilişki için rahat, huzurlu ortamlar ayarlayın. Menopoz, sizin müsaade ettiğiniz kadar cinselliği etkiler.

RAHAT OLMALISIN
Utancımdan kimseye anlatamadım. Evlenmek üzereyim ama cinsel organım küçük. Şimdi ne olacak? 'Eşim bir şey söyler mi?' diye korkuyorum. Ne olur bana yardım edin.
ÇOCUK sahibi olmak için cinsel organının uzun olması gerekmez.
Birbirini sevip sayan eşlerin cinsel hayatları da sıkıntısız olur. Ayrıca cinsel ilişki öncesi sevişme döneminin uzunluğu daha önemli bir durumdur.
Gönül rahatlığıyla evlen. Gönül rahatlığıyla mutlu ol, hayat arkadaşını da mutlu et.

BANA BİR ÇARE
3 yıldır iltihaplı kolitim var. 1 aydır ishalim. Çözümü nedir?
STRES, iltihaplı bağırsak hastalığını arttırmış. Stres tedavisi yapmadan kolitin düzelmeyebilir.
Beslenmeni düzenlemek gerekir.
Mikrop eklendi mi eklenmedi mi bakmamız lazım. Antibiyotikler, gerekli vitamin ve mineraller tedavine eklenmeli. Ozon tedavisi, iyileşme süresini ve hızını arttırabilir.

AĞRILARIM VAR
Hocam yaygın kas ağrılarım vardı. Ozon tedavisi önerdiler. Faydası olur mu?
OZON tedavisi ağrı tedavilerinde önemli faydalar sağlayan bir tedavidir. Sistemik ozon tedavisi için Rektal İnsuflasyon Metodu veya diğer bir adıyla fitil yöntemi ile ozon tedavisi doğal, ağrısız, hızlı ve güvenilir bir metottur. Kan yoluyla yapılan ozona göre avantajları vardır.

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