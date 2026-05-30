Hocam, çarpıntım var. Annemin kalp doktoru ilaç verdi. Perhiz şart mı? Nelere dikkat edeyim?

Çay, kahve ve sigara gibi alışkanlıklarını terk et. Kafein çarpıntıyı tetikler. Aşırı açlık tokluk, sıcak-soğuk, aşırı baharatlı gıdalar çarpıntıya neden olur. Bazı ilaçlar da şikayetleri artırır. Örneğin öksürük şurupları, bazı astım ve kronik bronşit ilaçları çarpıntı yapabilir. Stres yönetimi, ideal kilo, egzersiz, hayvansal ve katı yağlardan sakınan bir diyet, ilaç dışı yardımcı uygulamalardır. Tabii yaparsan.

KAS AĞRILARIM VAR



Hocam yaygın kas ağrılarım vardı. Ozon tedavisi önerdiler. yaptırmak istiyorum. Faydası olur mu?

Ozon tedavisi ağrı tedavilerinde önemli faydalar sağlayan bir tedavidir. Sistemik ozon tedavisi için Rektal İnsuflasyon Metodu veya diğer bir adıyla fitil yöntemi ile ozon tedavisi doğal, ağrısız, hızlı ve güvenilir bir metottur. Kan yoluyla yapılan ozona göre avantajları vardır. Tercihini bu yöntemden yana kullanan hastalar bu avantajlardan faydalanır. Bana başvuran fibromyalji hastalarıma Ozon Tedavisi ile birlikte PEMF terapi, kupa terapi, vitamin ve mineral desteği tedavileri de uyguluyorum.

RAPOR ALMALISIN



Hocam, nişanlımla ben iki buçuk ay sonra evleneceğiz. Evlilikte check up'la ilgili bir yazınızı okuduk. Biz ne yapmalıyız?

1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 11682 Sayılı Evlilik Nizamnamesi, 9747 Sayılı Evlendirme Yönetmeliği ve 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu uyarınca hazırlanan 'Evlilik Öncesi Sağlık Raporu'nu almalısınız. Yasal olarak başvurusu alınan çiftlerin risk sorgulaması yapıldıktan sonra muayene edilir. Tam kan sayımı, Hemoglobin değerlendirme testi, akciğer grafisi, PPD, balgam testi, AIDS testi, Hepatit testi, bel soğukluğu planlaması yapılmalıdır. Gerektiğinde psikiyatrik değerlendirme sevki hazırlanmalıdır

ÜROLOJİYE GÖRÜN



Hocam ben bir aydır sık sık idrara çıkıyorum. Adetlerim normal. Antibiyotik alıyorum ama geçmiyor. Suyu azaltsam faydası olur mu?

Bayanlarda sık sık idrar yolu enfeksiyonu görülebilir. Tedavi olmazsan böbrek yetmezliği bile yapar. Hastalığın sana yükmüş gibi düşünme. Hemen tedavisine bak. Mantar enfeksiyonları tekrarlar. Şeker hastalarının da ilk şikayet sık idrara çıkmak olabilir. Suyu sakın azaltma. Maydanoz çayı yap iç. Mutlaka tam idrar tahlili yaptır. Ayrıca açlık ve tokluk kan şekerini de ölçtür. Mutlaka bir kez üroloji uzmanına muayenesi ol. yardımcı uygulamalardır. Tabii yaparsan

ADET ÖNCESİ AĞRI



23 yaşındayım. Adetten önce baş ağrım ve bulantım oluyor. Ne yapmalıyım?

Anlattıklarına bakılırsa senin hastalığın adet migreni. Migren ağrısı, kadınlarda sık görülür. Adet migreni, her ay adet (menstrual) kanamasından iki gün önce başlayan ve kanama sonuna kadar süren baş ağrılarıdır. Bu sorunu yaşayanlarda baş ağrısına bulanık görme, denge bozukluğu, duyma güçlüğü, baş dönmesi ve bulantı eşlik eder. Stresi azalt, uykusuz kalma. Adet döneminde çikolata, peynir, yağlı yiyecekler, portakal, domates, muz, çiğ soğan, salam, sosis ve fındıktan uzak dur.