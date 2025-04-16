Bir sürü sıkıntım var. Depresyon hapı almaya başladım. Cinsel hayatım allak bullak oldu. Hapı bıraksam iyi olur mu?

DEPRESYON hapını doktor mu başladı, yoksa sen mi açık bir eczaneden aldın? Evin şalteri atınca elektrikçiye gidiyorsunuz kendi şalteriniz atınca kafanıza göre ilaç alıyorsunuz.

Olmaz. Her ilaç her şeye iyi gelmez.

Bu tip ilaçlar, cinsel hayatı olumsuz etkileyebilir. Ama zaten depresyonda da cinsel istek azalabilir. Tavuk mu yumurtadan çıktı yumurta mı tavuktan diye düşünmeyin. İlacı kesin. Psikiyatri uzmanına muayene randevusu alın.



AŞK EMEKLİSİ

Eşim emekli. Beraber olurken eskisi gibi sertleşemiyor. Emeklilik bunu yapmış olabilir mi? Doktor "Erken andropoz olabilirsin" demiş.

Andropoz, kaç yaşında başlar?

İLERİ yaş erkeklerdeki testosteron, yani erkeklik hormonundaki düşüşe andropoz denir. Genellikle erkeklerde yaşa bağlı olarak andropoz gözlenir. Bu hormonun azalmasına neden olan çeşitli hastalıklarda erkek cinsel fonksiyonları etkilenir.

Hemen panik yapmayın. Doktor olabilir demiş. Önce kan tahlilleri çıksın.

Andropozda cinsel dürtü azalır, daha az sertleşme olur, yaşam sevincinde azalma olur. Güç ve dayanıklılık azalır, boy kısalmaya başlar.



ŞART DEĞİL

Prostatım var. Doktor küçük olduğunu söyledi. Gece 3-4 kez tuvalete kalkıyorum. Doktor neden ilişkiye giremeyeceğimi söyledi?

PROSTAT bezi küçükken cinsel yaşama olumsuz etkisi olmaz. Boyutları çok büyürse, fonksiyonları azalırsa, tedavisi için kullanılan ilaçlar olursa cinsel yaşamı olumsuz etkileme ihtimali olabilir. Öncelikle ürolojik ultrason yaptırın. TPSA, FPSA, tam idrar tahlili de yaptırın. Sonra testleri bize gönderin tekrar değerlendirelim.

Pişmiş domates tüket.



DOKTORA GİT

Yaşım 58. 3 aydır sıkıntım var.

İlişkiden sonra cinsel organımdan kan geliyor. Ağrı yok. Hanımı da zorlamıyorum ama kanama geçer diye bekliyorum. Ne yapmalıyım?

HEMEN üroloji uzmanına git.

İdrar kesesi hastalıklarında ağrısız kan gelmesi söz konusu olabilir. İlişki ile ilgili olmayabilir. Tüm batın ultrasonu hatta sistoskopi dediğimiz idrar kesesi endoskopisi gerekebilir. Ayrıca prostat testleri ve muayenesi de gerekir.

İhmal etme.