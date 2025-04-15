Hocam, arkadaşlarım "Senin iyodun eksik" dedi.

Nereden anladılar bilmiyorum.

İyot eksikliği nelere yol açar?

İYOT eksikliği önemli bir sorundur. Depresyon, kilo verme güçlüğü, cilt kuruluğu, baş ağrısı, yorgunluk, unutkanlık, adetle ilgili sorunlar Hiperlipidemi (kan yağları yüksekliği), tekrarlayan enfeksiyonda, soğuğa karşı duyarlılık, el ve ayakların soğuk olması, zihin bulanıklığı, saçlarda incelme, kabızlık, nefes darlığı, kas güçsüzlüğü, eklem katılığı şikayetleri olur. Doktora gitmeden, test yaptırmadan arkadaşların dedikleriyle hareket etme...



HAREKET ETMELİSİN

Sürekli kabızlık çekiyorum.

Karnım ağrıyor, tuvalette saatler geçiriyorum.

Doktora da gitmedim.

Hangi gıdalardan uzak durmam lazım?

BAZI gıdalar, bağırsak hareketlerini etkileyerek kabızlığa neden olabilir.

Patates, havuç, pirinç pilavı, yayla çorbası, tarhana ve şehriye çorbası, makarna, elma, muz, mandalina, şeftali, nar gibi gıdalardan ve çay, kahve gibi kafeinli içeceklerden sakınmak iyi olur.

Ancak kabızlık sadece yediklerimizle ilgili değildir. Hareket azlığı, tuvalet erteleme, hava yutma, kabızlık yapan ilaçlar, hipotroidi gibi metabolizmayı yavaşlatan hastalıklar da kabızlığa yol açabilir.



ÇEKİNMENE GEREK YOK

28 yaşındayım. İki ay önce doğum yaptım. Eşim ilişkiye girmek istiyor. Ama ben istemiyorum. Ona bunu nasıl anlatırım?

DOĞUM sonrası kadın bedeninin normal hale dönmesi kadar, cinsel ilişkiye bakışının normale dönmesi de önemlidir.

Ruh halinin eskisi gibi olması bedenin eskisi gibi olmasından daha uzun sürebilir. Anlaşılan senin için de durum böyle.

Bunu eşine söylemekten çekinme. Ruhen hazır olmadığını anlatabilirsin.

Önemli olan karşılıklı doğru ve dürüst olmak, birbirinize güvenmektir.

Bunu asla unutmayın.



GÖNLÜNÜ FERAH TUT

Hocam utancımdan kimseye anlatamadım.

Evlenmek üzereyim ama cinsel organım küçük.

'Eşim bir şey söyler mi?' diye korkuyorum. Ne olur bana yardım edin.

İLİŞKİDEN keyif alıp almamak cinsel organ büyüklüğüyle ilgili değildir.

Bu yüzden uzunluk kısalık mevzusunu kafana takmaman gereklidir.

Çocuk sahibi olmak için de cinsel organının uzun olması gerekmez. Birbirini sevip sayan eşlerin cinsel hayatları da sıkıntısız olur.

Ayrıca ilişki öncesi sevişme döneminin uzunluğu daha önemlidir. Sıkıntın cinsel organının sertleşmesi ve sert kalma süresi ile ilgili olumsuz haller yaratabilir.

Bir an evvel bu işi kafandan at.