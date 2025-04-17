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Evliliğim sallanıyor

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

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Eklenme Tarihi 17 Nisan 2025

HABERİ
SESLİ DİNLE

15 gün önce evlendim.
Düğünden beri ilişkide çabuk bitiyorum. Eşim de kızıyor. Evliliğim tehlikede!
Bana ne önerirsiniz?
KADINLARDA normal fizyolojik orgazm ve doruğa ulaşma cinsel organların birleşmesinden girdikten yaklaşık 12-14 dakika sonra olmaktadır.
Ancak çoğu kadın diğer cinsel uyarılara da gereksinim duyar.
Kadınların yaklaşık yüzde 10'u ise cinsel uyarılara rağmen hiçbir şekilde orgazm olamamaktadır.
Sebebin açığa çıkarılması ve endişelerinin giderilmesi için doktor kontrolü şart. İhmal edersen eşinle aran daha da bozulabilir.

TESTLERİ İHMAL ETME
61 yaşındayım. 5 aydır sıkıntım var. Hanımla birlikte olurken göğsüm ağrıyor.
Ne yapmam lazım?
İlaçla çözülür mü?
ASLINDA şikayetlerinin sebebi kalp hastalığı olabilir. Cinsel organ damar çapları da kalp damar çaplarının grubundadır. Bu yüzden damar tıkanıklığının ilk işaretleri bunlar olabilir.
Önce iç hastalıkları uzmanına git. Kolesterol, trigliserid, Ldl, Hdl, açlık-tokluk glikoz, üre, ürik asit, Na, K, TSH, T. Psa, F Psa, testosteron, efor testi yaptır. Gerekirse Penil Doppler yapılır. Sonuçları bana gönder.

KUM YAPABİLİR
67 yaşındayım. İdrarda kan çıktı. Tahlil yaptırdım.
Prostat büyümüş dediler.
Daha önce kum dökmüştüm.
Ondan olabilir mi?
HAYIR büyütmez.
Prostat bezi hastalıklarında, idrar kese hastalıklarında, böbrek taşlarında ve kum dökme diye özetlenen kristal birikimlerinde idrar yolunda kanama olabilir.
Prostat bezi ile ilgili tanı koyabilmek için idrar tahlili, kan tahlili, ultrason filmi, üroloji uzmanı muayenesi gerekir. Genelde hastalar uzman muayenesi dışındakileri yaptırır. Uzman muayenesinde tereddütte kalırlar. Birçok hasta bu nedenle tanı konmadığından hastalığı ilerler. Doğru üroloji uzmanı muayenesine.

HEMEN DOKTORA
14 yıldır sigara içiyorum.
Arkadaşımın ciğerlerinde iltihap çıktı. Sigaradan demişler.
Bana da bulaşır mı?
SİGARA kronik bronşit ve bağışıklık sistemine ait bozukluklar yapar. Bazı mikroplar bu zeminde apseye kadar ilerleyen hastalıklar yapar. Sebep olan mikrobun durumuna göre sana da bulaşma söz konusu olabilir. Yani tüberküloz ihtimali başta olmak üzere birçok mikrop akciğer iltihabına neden olabilir. Hemen göğüs hastalıkları uzmanına muayene ol. Önce sigarayı bırakmalısın. Mutlaka bol su iç. Arkadaşına da geçmiş olsun.

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