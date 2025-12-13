SON DAKİKA
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

Antibiyotik riskli

13 Aralık 2025

3 yıldır ağzımda yaralar çıkıyor. Behçet hastalığı dediler. Başka bir doktor olmadığını söyledi. Ne yapacağımı bilemiyorum. Lütfen yardım edin?
Tanımlanmış böbrek enfeksiyonu varsa, antibiyotiği doktor verdiyse bekleme kullan. Enfeksiyonda ilaç kullanmamak da böbreği bozar.
Dolayısıyla antibiyotikler enfeksiyon nedeniyle uygun dozlarda ve uygun süreyle kullanıldıklarında böbreklere zarar vermezler. Ancak hastanın böbrek fonksiyonlarını etkileyen diyabet ve hipertansiyon gibi başka hastalıklarının olması ve bu hastalıklar için kullanılan ilaçların antibiyotikler ile etkileşimi, böbreklerin daha kolay etkilenmesine yol açabilir. Ayrıca her ilaç yan etki ihtimali taşır. O başka bir konu.

BİR UZMANA GÖRÜN
53 yaşındayım. 1 aydır bağırsaklarımda ağrı var. Sürekli bir kabızlık bir ishal oluyorum. Kebabe otu önerdiler. İyi gelir mi?
Anlattığın kadarı ile Spastik Kolit, Huzursuz Bağırsak Hastalığı dediğimiz bir hastalığa sahip olma ihtimalin yüksek. Karın ağrısı, gaz, kabızlık ve ishal atakları ile kendini gösterir. Stres, sıkıntı, dert, keder, evham kişinin bedenini direk etkiler. Tanı konsa da tedavisi uzun sürebilir. Çünkü alışkanlıkları değiştirmek gerekir. Yani ilaçlı tedavisi kadar ilaçsız tedavisi de önemlidir. Kabızlıkta kullanılan bu tarz bitkiler sadece destek verebilir. Esas tedavinin yerini tutmaz. En iyisi bir iç hastalıkları uzmanının takibinde kalmaktır. Yavaş yavaş, sabırla iyileşmeyi bekle. Meyveler, sebzeler, kepekli undan yapılmış ekmek ve kepekli gıda tüketebilirsin. Tuvaletin geldi mi erteleme. Mutlaka ihtiyacını gör. Yoksa tekrar beklersin.

ATEŞ PROBLEMİ
Sürekli ateşim çıkıyor. Ne zaman hastaneye başvurmalıyım?
39 dereceyi geçen ateşin var ise ve 48 saatte düşmüyorsa dikkat! Bu durumda hemen bir hastaneye başvurmalısın. Ayrıca gripten sonra şiddetli ve geçmeyen baş ağrısı varsa veya bilinç bulanıklığı yaşıyorsan mutlaka sağlık birimleriyle temas kur. Ateşle birlikte yutkunurken zorlanma, göğüs, kulak ve sinüzit bölgenizde ağrı varsa dikkat etmeniz gerekir. Ateşle seyreden balgamlı öksürük de hastalık habercisidir.

KIRMIZI ET TERLETİR
25 yaşındayım. Yeni askerden geldim. Terim yoğun kokuyor. Yiyecekle ilgisi olabilir mi?
Bazı gıdalar ter kokusunu farklılaştırabilir. Brokoli, lahana, karnabahar ve diğer turpgiller bu tip besinlerdendir. Kırmızı et, çemen otu ve bunun sonucu olarak pastırma da ter kokunuzu etkileyebilir. Sarımsak, soğan da çok ve yoğun tüketilirse etrafınızın keyfini kaçırabilir.

