PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Aşırısı zarar

Aşırısı zarar

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

Tüm Yazıları
Eklenme Tarihi 19 Kasım 2025

Çok sık çarpıntım oluyor. Annemin kalp doktoru ilaç verdi. Perhizde nelere dikkat edeyim?

Çay, kahve, sigara gibi alışkanlıkları terk et. Kafein içeren her türlü gıda çarpıntıyı tetikler. Aşırı açlık tokluk, sıcak soğuk, aşırı baharatlı gıdalar, farklı hastalıklarda kullanılan bazı ilaçlar da çarpıntı yapar. Öksürük şurupları, bazı astım ve kronik bronşit ilaçları çarpıntı nedenidir. Bazı göz damlaları kalp ritmini yavaşlatabilir. Stres yönetimi, ideal kilo, düzenli egzersiz, hayvansal ve katı yağlardan sakınan bir diyet, tuz alımının azaltılması ilaç dışı yardımcı uygulamalardır.


ASTIM HASTASIYIM


39 yaşındayım. KOAH hastasıyım. Astımlıyım. Ozon sigarayı bırakmama yardımcı olur mu?


Sigarayı bırakmak kendine yapabileceğin en büyük tedavidir. erken yaşta akciğer çalışması azalmış. Ozon tedavisi bozulmuş akciğer hücrelerinin düzelmesi için yardımcı olabilir. Sigarayı Bırakman için ilk şart "Sigarayı bırakmak istemendir" geri kalan ilaç tedavilerinden daha önemlidir. Ozon tedavisi ile birlikte bitki tedavileri ve mıknatıs detoks dediğimiz manyetik alan tedavisi de nefes kaliteni arttıracaktır. Günde 2-2,5 litre su iç.


KANSER PANİĞİ


30 yaşındayım. Annemde guatr vardı. Ben de ultrason çektirdim. Bir tane 4 milim nodül buldular. Kanser olur mu?

Tiroit bezinde nodül sık görülür. Hemen kanserden şüphelenilmez. Biyopsi için 10 mm ve ek özellikler beklenir. Anlattıklarınıza bakılırsa bunlar sizde yok. Hastalarımızda iyot eksikliği, sigara, alkol, kara lahana gibi guatrojenik maddeler, gebelik, IGF-1, Otoimmün tiroidit nodül oluşumuna neden olabilir. Ultrasonla takip, gereğinde biyopsi yapılarak o ihtimal oluşursa tedavi yapılabilir. Düzenli takip edileceğin doktor bul.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Fıtık sonrası aşk 18 Kasım 2025, Salı Sistite turna yemişi 17 Kasım 2025, Pazartesi Susuz kalmayın 16 Kasım 2025, Pazar Küçük jestler yap 15 Kasım 2025, Cumartesi
HALKALI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ Resmi İlandır
HALKALI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Millilerden veda busesi! İspanya - Türkiye: 2-2 | MAÇ SONUCU
Milliler İspanya'dan 1 puanı kaptı
İspanya maçı sonrası İtalyan hocadan gurur mesajı Milli Takım harika mücadele gösterdi
Montella'dan gurur dolu Milli Takım mesajı
Türkiye’nin 2026 Dünya Kupası play-off yarı finalindeki muhtemel rakipleri
Millilerimizin muhtemel rakipleri belli oldu
Galatasaray’a Real Madrid’den süper yıldız!
Galatasaray'a Real Madrid'den süper yıldız!