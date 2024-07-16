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EURO 2024'ün en iyi golleri belli oldu! Listeye Türkiye damgası!

Milli takımımızın da yer aldığı EURO 2024'ün tamamlanmasından sonra atılan en iyi goller de açıklandı. Sıralamada iki futbolcumuzun ağları sarstığı anlar listeye girmeyi başardı. İşte UEFA'nın açıkladığı goller ve sıraları...

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Giriş Tarihi 16 Temmuz 2024, 18:46 Güncelleme 16 Temmuz 2024, 18:47
EURO 2024’ün en iyi golleri belli oldu! Listeye Türkiye damgası!

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Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen ve İspanya'nın İngiltere'yi yenerek şampiyonluğa ulaştığı EURO 2024 sona erdi. Matadorlar hem galibiyetleri ile rekor kırdı hem de en fazla zafere ulaşan takım olmayı başardı. Turnuvanın ardından en iyi goller de belli oldu.

UEFA'nın açıkladığı sıralamaya göre Lamine Yamal'ın Fransa'ya attığı gol, EURO 2024'ün en iyi golü olarak seçildi. Listede Arda Güler 5, Mert Müldür ise 6'ıncı sırada yer aldı.

EURO 2024ün en iyi 11i açıklandı! İşte turnuvaya damga vuranlar...EURO 2024ün en iyi 11i açıklandı! İşte turnuvaya damga vuranlar...
EURO 2024'ün en iyi 11'i açıklandı! İşte turnuvaya damga vuranlar...

İşte UEFA'ya göre turnuvanın en iyi 10 golü

1. Lamine Yamal, İspanya 2-1 Fransa

2. Jude Bellingham, İngiltere 2-1 Slovakya

3. Xherdan Shaqiri, İskoçya 1-1 İsviçre

4. Nicolae Stanciu, Romanya 3-0 Ukrayna

5. Arda Güler, Türkiye 3-1 Gürcistan

6. Mert Müldür, Türkiye 3-1 Gürcistan

7. Fabián Ruiz, İspanya 3-0 Hırvatistan

8. Ollie Watkins, Hollanda 1-2 İngiltere

9. Mattia Zaccagni, Hırvatistan 1-1 İtalya

10. Xavi Simons, Hollanda 1-2 İngiltere

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