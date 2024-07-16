Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen ve İspanya'nın İngiltere'yi yenerek şampiyonluğa ulaştığı EURO 2024 sona erdi. Matadorlar hem galibiyetleri ile rekor kırdı hem de en fazla zafere ulaşan takım olmayı başardı. Turnuvanın ardından en iyi goller de belli oldu.