Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen ve İspanya'nın İngiltere'yi yenerek şampiyonluğa ulaştığı EURO 2024 sona erdi. Matadorlar hem galibiyetleri ile rekor kırdı hem de en fazla zafere ulaşan takım olmayı başardı. Turnuvanın ardından en iyi goller de belli oldu.
UEFA'nın açıkladığı sıralamaya göre Lamine Yamal'ın Fransa'ya attığı gol, EURO 2024'ün en iyi golü olarak seçildi. Listede Arda Güler 5, Mert Müldür ise 6'ıncı sırada yer aldı.
İşte UEFA'ya göre turnuvanın en iyi 10 golü
1. Lamine Yamal, İspanya 2-1 Fransa
2. Jude Bellingham, İngiltere 2-1 Slovakya
3. Xherdan Shaqiri, İskoçya 1-1 İsviçre
4. Nicolae Stanciu, Romanya 3-0 Ukrayna
5. Arda Güler, Türkiye 3-1 Gürcistan
6. Mert Müldür, Türkiye 3-1 Gürcistan
7. Fabián Ruiz, İspanya 3-0 Hırvatistan
8. Ollie Watkins, Hollanda 1-2 İngiltere
9. Mattia Zaccagni, Hırvatistan 1-1 İtalya
10. Xavi Simons, Hollanda 1-2 İngiltere