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EURO 2024'ün en iyileri açıklandı! İlk 11'de 3 Türk

EURO 2024'te heyecan sona erdi. İspanya'nın İngiltere'yi 2-1 yendiği final karşılaşmasının ardından kupa da sahibini buldu. Marca, turnuva boyunca en iyi çıkış yapan isimlerden derlediği 11'i duyurdu. Listede 3 Türk yer aldı. İşte o isimler...

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Giriş Tarihi 15 Temmuz 2024, 13:36 Güncelleme 15 Temmuz 2024, 13:36
EURO 2024’ün en iyileri açıklandı! İlk 11’de 3 Türk

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İspanya'nın finalde İngiltere'yi mağlup ederek şampiyonluğa ulaştığı EURO 2024'te en iyi çıkış yapan futbolcuları belirlendi.

EURO 2024’ün en iyileri açıklandı! İlk 11’de 3 Türk

İşte Marca gazetesinin belirlediği 3 Türk futbolcunun yer aldığı ilk 11 şöyle:

EURO 2024’ün en iyileri açıklandı! İlk 11’de 3 Türk

Verbruggen - Hollanda

EURO 2024’ün en iyileri açıklandı! İlk 11’de 3 Türk

Ferdi Kadıoğlu - Türkiye

EURO 2024’ün en iyileri açıklandı! İlk 11’de 3 Türk

Hancko - Slovakya

EURO 2024’ün en iyileri açıklandı! İlk 11’de 3 Türk

Bijol - Slovenya

EURO 2024’ün en iyileri açıklandı! İlk 11’de 3 Türk

Ratiu - Romanya

EURO 2024’ün en iyileri açıklandı! İlk 11’de 3 Türk

Aebischer - İsviçre

EURO 2024’ün en iyileri açıklandı! İlk 11’de 3 Türk

Reijnders - Hollanda

EURO 2024’ün en iyileri açıklandı! İlk 11’de 3 Türk

Arda Güler - Türkiye

EURO 2024’ün en iyileri açıklandı! İlk 11’de 3 Türk

Ndoye - İsviçre

EURO 2024’ün en iyileri açıklandı! İlk 11’de 3 Türk

Mikautadze - Gürcistan

EURO 2024’ün en iyileri açıklandı! İlk 11’de 3 Türk

Barış Alper Yılmaz - Türkiye

EURO 2024’ün en iyileri açıklandı! İlk 11’de 3 Türk

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