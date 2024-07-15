EURO 2024’ün en iyileri açıklandı! İlk 11’de 3 Türk

İspanya'nın finalde İngiltere'yi mağlup ederek şampiyonluğa ulaştığı EURO 2024'te en iyi çıkış yapan futbolcuları belirlendi.
İspanya'nın finalde İngiltere'yi mağlup ederek şampiyonluğa ulaştığı EURO 2024'te en iyi çıkış yapan futbolcuları belirlendi.
İşte Marca gazetesinin belirlediği 3 Türk futbolcunun yer aldığı ilk 11 şöyle:
Verbruggen - Hollanda
Ferdi Kadıoğlu - Türkiye
Hancko - Slovakya
Bijol - Slovenya
Ratiu - Romanya
Aebischer - İsviçre
Reijnders - Hollanda
Arda Güler - Türkiye
Ndoye - İsviçre
Mikautadze - Gürcistan
Barış Alper Yılmaz - Türkiye