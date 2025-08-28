Çok sık çarpıntım oluyor. Annemin kalp doktoru ilaç verdi. Perhizde nelere dikkat edeyim?

Çay, kahve, sigara gibi alışkanlıkları terk et. Kafein içeren her türlü gıda çarpıntıyı tetikler. Aşırı açlık tokluk, sıcak soğuk, aşırı baharatlı gıdalar, farklı hastalıklarda kullanılan bazı ilaçlar da çarpıntı yapar. Öksürük şurupları, bazı astım ve kronik bronşit ilaçları çarpıntı nedenidir. Bazı göz damlaları kalp ritmini yavaşlatabilir. Stres yönetimi, ideal kilo, düzenli egzersiz, hayvansal ve katı yağlardan sakınan bir diyet, tuz alımının azaltılması ilaç dışı yardımcı uygulamalardır.

19 yaşındayım. Altı aydır ekşimem var. Ağzıma acı su geliyor. Daha önce reflüm vardı. Tekrarlar mı? Bu yaşta reflü olur mu?

Olur. Her yaşta reflü olabilir. Şişmanlık en önemli risk faktörüdür. Bazı genetik özellikler ve karın içi basıncını arttıran nedenler de riski arttırabilir. Yavaş ye. İyi çiğne. Yemekten sonra sırt üstü yatma. Akşam yatmadan yemek yeme. Kahve, kola, gazlı içecekler ve sütlü ürünler reflüyü artırır. Alışkanlıklarla ilgili olduğundan tedavi edilse de tekrar eder.

Görümcem 37 yaşında. Kalp krizi geçirdi. Şimdi iyi ama biz de korktuk! Erken bir yaş değil mi?

Kalp krizi yaşa bakmaz. Genellikle kalbimizi besleyen damarlardan kalbin çalışması için kanın geçmemesiyle meydana gelir. Bazen bir pıhtı bu damarları tıkar. Bazen de kalp damarlarının kasılması bu hastalığa neden olur. Kalp, kendini besleyen damarlardan yeterli kan gelmezse beslenemez.

45 yaşındayım. Cildimde kırışmalar başladı. İçime dert oldu! Botoks istemiyorum. Ne önerirsiniz?

CP.R.P. yani Trombositten Zengin Plazma uygulaması iyi olur. Kök Hücre Nakli olarak da belirtilen bu uygulama ilaç uygulaması değildir. Doğal bir uygulamadır. En çok aşınan cilt yüz cildidir. Özellikle mikro iğne uygulamaları ile PRP birlikte uygulanırsa yüz cildi sağlıklı bir şekilde yenilenir. Bu da parlak yüz cildi demektir.

23 yaşında bir bayanım. 4 aydır sık idrara çıkıyorum. Arkadaşımda da bu şikayet vardı. "Sistit" dediler. Ben de mi sistit oldum?

Hayır. Sık idrara çıkma şikâyetlerden sadece birisidir. İdrar yaparken yanma ve sızı, acil idrar yapma isteği, geceleri idrara kalkma vardır. İdrar kanlı da olabilir. Hastalar genellikle idrarlarının bulanık ve kötü koktuğunu söylerler. Ateş genellikle yoktur.

47 yaşındayım. Şeker hastasıyım. Açken 130'u geçmiyor. Son 3 aydır cinsel hayatımda sıkıntılar başladı. Şekerin cinselliği etkilediğini biliyorum. Bu kadar çabuk olur mu?

Hayır. Cinsel hayatının etkilenmesi belki ilaçlardan, belki gereksiz kafaya taktığın gelecek ve hatta belki de şeker hastalığının dışında bir neden olabilir. Kan glikozu uzun süreli kontrolsüz olursa erkeklerde beyinden çıkıp erkek cinsel organına giden sinyallerin iletilmesini yavaşlatan hasarlara neden olabilir.