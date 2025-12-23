Son dakika: Libya Genelkurmay Başkanı'nı mı taşıyordu? Ankara'da özel jet ile radar bağlantısı kesildi

Son dakika haberi: Ankara'dan Libya'ya gitmek üzere Esenboğa Havalimanı'ndan kalkan Falcon-50 tipi bir iş jeti kalkıştan 40 mil sonra radardan kayboldu.

Son dakika: Ankara'da özel jet ile radar bağlantısı kesildi

UÇUŞLARA KAPATILDI

Olay sonrası Ankara hava sahası uçuşlara kapatıldı.

LİBYA GENELKURMAY BAŞKANI DA UÇAKTAYDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, söz konusu uçakta Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad'ın da aralarında olduğu beş yolcu bulunduğunu belirterek şu açıklamada bulundu:

"Bu akşam saat 20.10'da Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Tripoli'ye gitmek üzere havalanan, kuyruk numarası 9H-DFJ olan Falcon 50 tipi iş jetiyle saat 20.52 itibarıyla irtibat kesilmiştir.

Söz konusu uçaktan Haymana civarında acil iniş bildirimi alınmış; ancak sonrasında uçakla yeniden temas sağlanamamıştır.

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad'ın da aralarında bulunduğu uçakta beş yolcu bulunmaktadır.

Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."