PODCAST CANLI YAYIN

Son dakika: Libya Genelkurmay Başkanı'nı mı taşıyordu? Ankara'da özel jet ile radar bağlantısı kesildi

Son dakika: Falcon- 50 tip iş jeti Ankara’da düştü. Kazanın ardından Ankara Esenboğa Havalimanı'nda uçuşlar durdu. Uçağın içinde Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad da bulunuyordu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Son dakika: Libya Genelkurmay Başkanı'nı mı taşıyordu? Ankara'da özel jet ile radar bağlantısı kesildi

Son dakika haberi: Ankara'dan Libya'ya gitmek üzere Esenboğa Havalimanı'ndan kalkan Falcon-50 tipi bir iş jeti kalkıştan 40 mil sonra radardan kayboldu.

Son dakika: Ankara'da özel jet ile radar bağlantısı kesildi

AHaber CANLI YAYIN

UÇUŞLARA KAPATILDI

Olay sonrası Ankara hava sahası uçuşlara kapatıldı.

LİBYA GENELKURMAY BAŞKANI DA UÇAKTAYDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, söz konusu uçakta Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad'ın da aralarında olduğu beş yolcu bulunduğunu belirterek şu açıklamada bulundu:

"Bu akşam saat 20.10'da Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Tripoli'ye gitmek üzere havalanan, kuyruk numarası 9H-DFJ olan Falcon 50 tipi iş jetiyle saat 20.52 itibarıyla irtibat kesilmiştir.

Söz konusu uçaktan Haymana civarında acil iniş bildirimi alınmış; ancak sonrasında uçakla yeniden temas sağlanamamıştır.

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad'ın da aralarında bulunduğu uçakta beş yolcu bulunmaktadır.

Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika: 2026 asgari ücret belli oldu! Bakan Işıkhan net ve brüt asgari ücreti açıkladı
Zamlı asgari ücret 28 bin 75 TL! İşte yeni staj, işsizlik, kıdem tazminatı, sosyal yardım ödemeleri
Vakıf Katılım
Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI YAYIN
"Türkiye hazır" vurgusu! Başkan Erdoğan Lübnan Cumhurbaşkanı ile görüştü
Brüt 33 bin TL'yi geçti! 2026 asgari ücreti uzmanlar A Haber'de değerlendirdi: "İşverenler ellerini taşın altına gerçekten koysun"
D&R
Başkan Erdoğan TÜBA Bilim Ödülleri'nde hedefi açıkladı: Türkiye bölgenin veri üssü olacak
Ela Rümeysa Cebeci'nin ek ifadesi ortaya çıktı: Satıcı değil kullanıcıyım | Sadettin Saran'la ilgili ne dedi?
Ekrem İmamoğlu’na fotoşok! Özgür Özel’den Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nde "aday benim" pozu
Epstein dosyalarında Trump bombası! Özel jetle sekiz uçuş
DR kulaklık
Kovid tahliyelerinde "deprem" revizesi: Kapsam dışı olacaklar!
İmralı Heyeti'nden peş peşe temaslar! Önce Adalet Bakanlığı sonra TBMM | Bakan Tunç'tan "yol haritası" mesajı
Uyuşturucu iddiasıyla gündeme geldi: İşte Sadettin Saran'ın o villası!
Gazze için Galata'ya... TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci A Haber'de: Dünyanın sessizliğini bozalım
Galatasaray’ın transferdeki gizli hedefi ortaya çıktı! O yıldız şaşırtacak
Suriye’de DEAŞ tezgahı! Arkasında İsrail var: Tel Aviv resmen itiraf etti
TAKVİM firari Kasım Garipoğlu'nu enseledi! Miami'de ozon alıp kanındaki uyuşturucuyu temizletiyor: "Ela Rümeysa Cebeci" detayı
CHP'yi yine CHP'liler ele verdi! Şile'deki ikinci dalga "etkin pişmanlık"la geldi: Baki Aydöner ve İmamoğlu'nun danışmanı listede