KIZ kankası bir erkek kızın günlüğü olmaktan ibaret bir erkektir. Kız onunla dertleşir, her sırrını paylaşır ama dikkat eder ki biri o günlüğü okumaya çalışırsa diye herşeyini öğrenmesin, her türlü muhabbeti yapar.

Sırtını dayayacağı bir liman olur erkek onlara. Sizi kıskanırlar çünkü siz onların sadece bir günlüğüsünüzdür ve günlük kişisel bir şeydir. Saf erkeğimizinde duygularını karıştırır, allak bullak eder. Aşık olur saf gibi ömürü gider.

Fakat hiç bir zaman sevgilisi olmayacak, olsa bile ilişkisi kısa sürecek erkektir. Kız kankanla her haltını paylaşırsan sevgilinle paylaşacak bir şey kalmaz.

Kız kanka tehlikelidir. O kanka dediğiniz kızlar sizin sevgilinizi sevmez bundan emin olun.

Kadın kıskanır çünkü.

Doğasında var bu durum.

Bunu inkar eden kız yalan söylüyordur. Az mantıklı olun ya. Sizin sevgiliniz olsa erkek kankasıyla yakın olsun ister misiniz? Böyle el ense olsalar mesela?

Paylaşman gereken kişi sevgilin. El ense durumu kadar yakınlık sevgilinle olacak, olursa. Eskiden kızla erkek kanka durumu mu varmış ya.

Kız kankası yalnızdır ve yüksek ihtimalle karşı cinsten hoşlanıyordur.

Ama gelgelelim bu yalnız, patlayacağı anı bekler.

Platoniktir, hali kötüdür.

En başta açılmak için yaklaştığı kişiyle saçma sapan muhabbetlere girdiği için kızın her şeyini dinler olmuştur.

Bir de onun açısından düşünün.

Neyse, bizim gibi dışarıdan bakan erkekler için tehlikedir. Hele hele kız arkadaşınız bu kaybetmiş erkeği sizinle tanıştırmak isterse, en az sizin sinir katsayınız kadar o herif de sinirlenmiştir.

Siz, kız arkadaşınız ve bahsi geçen erkek konunun kankalık olmadığının farkındadır ancak kimse söz etmez, belki siz uyarırsınız hatunu ama, o da kabullenmek istemez.

Yalanlar üstüne kurulmuş, kızın tek cümlesiyle sonlandırılabilecek bir arkadaşlık tarzıdır. Arkadaş olarak görülmeyi hiç istemez aslında, eminim.

Allah yardımcısı olsun.



